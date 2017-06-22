iPhone 8’in Aylarca Gecikmesine Neden Olacak Bir Sorun Var

iPhone 8’in parmak izi okuyucusu ile ilgili tartışmalar devam ediyor. Analistler Apple’ın Touch ID’yi ekran altına gizlemenin bir yolunu bulduğunu fakat yeteri kadar iyileştiremediği için hala cihaz üzerinde çalıştıklarını belirtiyorlar.

ABD’de alanında öncü finans merkezlerinden olan Cowen & Co’nun analistlerinden Timothy Arcuri’ye göre iPhone 8’i birkaç ay daha beklemeye devam edeceğiz. Çünkü Apple, Touch ID için uygulanabilir bir çözüm getiremedi.

Yeni yayınlanan bir araştırma notunda Arcuri, Apple'ın parmak izi sensörünü iPhone 8'in OLED ekranına dahil etmekle ilgili sıkıntılarından bahsediyor. Ancak bu konuda fazlasıyla engelle karşılaşan şirket, son bir hamleyle Touch ID sensörünü cihazın arkasına yerleştirip gecikmelere engel olabilir.

Arcuri'nin notu ilginç, çünkü Apple 8 Touch ID alıcısı ile ilgili olarak üç ayrı stratejiye dikkat çekmiş:

Parmak izi alanı için ekran camının inceltilmesi Optik veya ultrasonik parmak izi algılaması için camın içine bir iğne deliği açmak Touch ID'yi ekranla bütünleştirilmiş, film tabakası halinde bir parmak izi algılayıcısı ile değiştirmek.

Bu noktada belirsizliğini koruyan şey, Apple'ın dokunmatik kimlik sensörünün üretiminde teknik sıkıntılar yaşıyor olması. Gerçekten de bazı iPhone 8 söylentileri, firmanın ilk prototiplerde başarısızlık elde ettiğine dikkat çekiyor. Bütün veriler ışığında Arcuri gibi analistler, iPhone 8’in aylar sürecek gecikmelere maruz kalabileceğini söylüyorlar ve Apple, cihaz için her an tüm beklentileri suya düşürecek bir açıklamada bulunabilir.

Analistlerin potansiyel bir gecikmeden endişe duymadıklarını belirtmemiz gerekiyor. Bu konuda onlar da en az Apple kadar rahat bir tavır sergiliyorlar. Apple’ın ekrana gömülü bir parmak izi okuyucu yerleştirmek için sergilediği inatçı tavır, umarım hüsranla sonuçlanmaz.