iPhone 8'in 'Ayna' Tasarımı Ortaya Çıktı!

iPhone 8 için sızdırılan yeni görüntülere göre telefonda 4 ana rengin olacağı ortaya çıktı. Bu 4 renkten bir tanesi ise ayna benzeri renk olacak.

Apple’ın yakında duyurusunu yapacağı iPhone 8 modeli için son iddialar ortaya çıktı. Sızdırmaları ile ünlenmiş Benjamin Geskin’in yeni paylaştığı gönderiye göre iPhone 8 modeli, 4 ana renkle gelecek. Bunlar arasında Geskin tarafından açıklananı, iPhone 6S’de bulunan ayna benzeri bir tasarım oldu.

Bu renk dışında 3 ana rengin daha olacağını söyleyen Geskin, iPhone 7’de olan 6 farklı renkten 3’ünün olmayacağını iddia ediyor. Şu anda iPhone 7 için Jet Siyah, Siyah, Gümüş, Altın, Altın Gül ve Kırmızı renk seçenekleri var. Geskin’in paylaşımına göre bu 3 renkten en az 3’ü ilk çıkışta Apple tarafından kenara koyulacak. Elbette Apple iPhone 8’de iPhone 7’de bulunan renkler dışında çok daha farklı renkleri tercih edebilme ihtimali de bulunuyor. Ayrıca ilerleyen günlerce iPhone 7’de “Product Red” sürümü gibi yeni renk seçenekleri gelebilir.

Geçen hafta Touch ID parmak izi algılayıcının yeri ile alakalı sızıntılar duyduğumuz cihaz hakkında bu hafta da yeni bilgilere ulaşacağımızı düşünüyoruz. Apple’ın uçtan uca OLED ekranına Touch ID’yi eklemesinde büyük sıkıntı yaşadığı biliniyor. Bu sıkıntı, cihazın en merak edilen yerinin parmak izi okuyucu olmasını sağlıyor.

Eylül ayında duyurulması beklenen yeni iPhone 8 veya iPhone Pro isimlerine sahip modelin ne gibi özellikleri olduğunu ilerleyen günlerde daha net göreceğiz.