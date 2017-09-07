  • iPhone 8'in Çıkış Tarihi 'Kısmen' Belli Oldu!

iPhone 8'in Çıkış Tarihi 'Kısmen' Belli Oldu!

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iPhone 8'in Çıkış Tarihi 'Kısmen' Belli Oldu!
iPhone 8'in daha önce çıkan iPhone modellerinin çıkış tarihlerine göre ön sipariş ve çıkış tarihi tahmin edildi.

Apple, son 5 yılda çıkardığı iPhone modellerini sürekli belirli bir düzende çıkardı. Ürün tanıtılır, sonra 1-2 gün içerisinde ön siparişe çıkarılır ve 1 hafta içinde de satışa sunulur. Bu minvalde ilerleyen Apple, yıllardan beri sürdürdüğü düzenini bu sene de bozmayacak gibi duruyor.
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Apple’ın 2012’den beri çıkardığı iPhone modellerinin çıkış tarihleri;

  • iPhone 5 (2012) - 12 Eylül tanıtım, 14 Eylül ön sipariş, 21 Eylül satış
  • iPhone 5s (2013) - 10 Eylül tanıtım, ön sipariş yok, 10 Eylül satış
  • iPhone 6/6 Plus (2014) - 9 Eylül tanıtım, 12 Eylül ön sipariş, 19 Eylül satış
  • iPhone 6s/6s Plus (2015) - 9 Eylül tanıtım, 12 Eylül ön sipariş, 25 Eylül satış
  • iPhone 7/7 Plus (2016) - 7 Eylül tanıtım, 9 Eylül ön sipariş, 16 Eylül satış

Bu tahminlere göre 12 Eylül’de tanıtılacak iPhone 8’lerin en geç 22 Eylül’e kadar satışa sunulacağını öngörebiliriz. Peki, siz telefon henüz yayınlanmadan ön siparişle satın alır mıydınız? Yorumlarınızı bekliyorum.

Kaynak : https://www.macrumors.com/2017/09/06/iphone-8-preorders-september-15/
Etiketler: apple, iphone 8
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