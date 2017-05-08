iPhone 8'in Çıkış Tarihi Sanıldığı Gibi Ertelenmeyecek!

Daha önce iPhone 8'in Eylül ayına yetişemeyeceğine yönelik iddialara karşı Economic Daily News, böyle bir durumun söz konusu olmadığını söyledi.

Bildiğiniz gibi bir süredir iPhone 8 hakkında ortaya çıkan sızıntılarla birlikte Apple'ın OLED ekranların cihaz bileşenleriyle entegrasyonu konusunda hala zorluklar yaşadığı yönündeki iddialar nedeniyle iPhone 8 ya da ismi netleşmeyen sıradaki iPhone modelinin eylül ayından çok daha geç geleceği hatta çıkışının kasım ayını bulabileceği söyleniyordu.

Tüm bu iddialar bir yana, dünyanın saygın ekonomi yayınlarından Economic Daily News, Apple'ın yeni iPhone modelini sorunsuz bir şekilde eylül ayına yetiştirebileceğini ancak eylül ayında değil ekim ayında tüketicilere sunacağını söyledi.

Elbette herkes bir taraftan iPhone 8 modelinin nasıl olacağını konuşsa da hala Apple tarafından net bir açıklama yok. Apple, tüm bu iddiaları bir kenara atarak iPhone 8 yerine iPhone 7S modelini tanıtarak aynı tasarım hatları ancak daha güçlü özelliklerle karşımıza çıkabilir. Sıradaki iPhone modelini hep birlikte eylül ayında düzenlenmesi beklenen Apple etkinliğiyle öğreneceğiz.

Not: Görsel iPhone 8 sızıntılarından yola çıkarak tasarlanan konsepttir, gerçek cihazla henüz kesin bir bağlantısı yoktur.