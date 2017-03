iPhone 8'e Steve Jobs'ın Sesinden Derlenmiş Muhteşem Video!

Herkes iPhone 8'in nasıl olacağını merak ediyor. Gerilim had safhadayken EveryThingApplePro isimli ünlü Apple ürünleri kanalında ilham verici bir video yayınlandı. Videoda Jobs'un bazı ilham verici sözleri ile iPhone 8'in varsayımsal konsept tasarımı aynı videoda verilmiş.

Herkes iPhone 8’in nasıl olacağını merak ediyor. iPhone, Apple'ın kuşkusuz en popüler cihazı. Teknoloji ile yaratıcılığın birleştiği bu cihaz; belki de günümüz akıllı telefon piyasasının bu boyutlara ulaşmasının da nedeni. Hele ki hala bir çok markanın, iPhone’un tasarımına benzer ürünler çıkardığı düşünüldüğünde!

Ünlü Apple blogu EverthingApplePro’da yeni yayınlanan bir videoda; iPhone 8’in nasıl olacağına dair animasyonlu bir konsept tasarımı mevcut. Fona, Steve Jobs’un iPhone’u tanıttığı konuşmalardan derlenmiş ve telefonu üretirlerken hangi ilke ve fikirlerden etkilendiğine dair ilham verici sözleri konulmuş. Bu yıl iPhone’un 10. yılı olduğu düşünüldüğünde, videonun başlığından da anlaşılacağı üzere bu 10. yıla armağan olarak yapılmış. iPhone 8’in de bu kurucu ilkelere geri dönüş yapan bir tasarımla karşımızda olması bekleniyor.

Jobs’un derlenen sözlerinden bazıları: “Bu 2.5 yıl boyunca beklediğim bir gündü. Ara sıra, her şeyi değiştirecek devrimci bir ürün piyasaya çıkar. Yapmak istediğimiz, süper kolay ve her akıllı telefondan daha akıllı bir ürün yapmak. Biz dev bir ekrana sahip bir cihaz yapmak istiyoruz. Kullanıcılarımız her şeye basit bir düğmeye tıklayarak erişebilmeli.”