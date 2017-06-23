iPhone 8’in Damga Vuracağı Özellik Çoktan Yapılmış!

Apple’ın iPhone 8 ile birlikte getireceği en büyük özelliklerden birisi ekrana gömülü parmak izi okuyucusu olacak. Bu özelliği iyileştirmek için cihazı sürekli erteleyen Apple’a kötü haber Vivo’dan geldi: Biz başardık!

iPhone 8, serinin önceki cihazlarında görülmeyen birçok özellikle birlikte gelecek. Bu bakımdan son yıllarda çıkacak en devrimsel telefon diyebiliriz, çünkü iPhone 6 ve iPhone 7 arasında çok büyük farklar bulunmuyordu.

Apple, Touch ID sensörünü ekrandaki fiziksel tuş üzerinden kaldırıp, ekrana gömülü bir sistemle yenilemeyi düşünüyor. Dışarıdan bakınca gerçekten etkileyici görüneceğini düşünebilirsiniz, ancak bir o kadar da zor ve incelikli çalışma gerektiriyor. Apple ise daha stabil bir donanım yapabilmek için iPhone 8’i sürekli erteliyor. Yakın zamana kadar, Apple'ın bu teknolojiyi piyasaya ilk kez süren firma olacağını düşünüyorduk. Bu bekletimizi kıracak bir şirketlerden Samsung, Galaxy Note 8’de parmak izi okuyucusunun arka kameranın yanında bulunacağını duyurdu ve gözler tekrar Apple’a döndü.

Beklenmeyeni yapan firma: Vivo!

Öte yandan Çinli alternatif akıllı telefon üreticisi Vivo, Apple ilk darbeyi vurmuş gibi görünüyor. Geçen hafta yayımlanan bir video, ekrana gömülü parmak izi sensörü bulunan bir telefonun nasıl çalıştığını gösteriyor. Söz konusu cihaz için Vivo’nun önümüzdeki hafta bir tanıtım toplantısı gerçekleştireceği söyleniyor. Şirket 28 Haziran’da Şanghay’da yapılacak olan MWC 2017 etkinliği için bir video daha yayınladı.

Firma aynı zamanda Twitter’daki Hindistan hesabından “Geleceğin Kilidini Aç” şeklinde bir paylaşımda bulundu. Eğer çok büyük bir sürpriz olmazsa, ekrana gömülü parmak izi okuyucusu özelliğini iPhone 8’den önce bir Andorid cihazında göreceğiz.