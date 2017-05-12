iPhone 8'in Fiyatıyla İlgili İlk Önemli Rapor Paylaşıldı

Godlman Sachs analistlerine göre iPhone 8 minimum 128GB depolama alanı ve Galaxy S8+ modelinden 175 dolar daha yüksek bir fiyat etiketiyle gelecek.

Bir süredir ortaya çıkan sızıntılarla birlikte her geçen gün hakkında daha fazla bilgi edindiğimiz Apple'ın merakla beklenen yeni telefonu iPhone 8'in bu kez depolama kapasitesi ve fiyat etiketiyle ilgili bir rapor yayınlandı.

Dünyanın önde gelen yatırım bankalarından Goldman Sachs analistlerinin MacRumours aracılığıyla paylaştığı rapora göre Apple'ın yeni telefonu iPhone 8 minimum 128GB depolama alanıyla gelecek ve 128GB'lık model 999 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olacak. Ayrıca kullanıcılar eğer 256GB depolama alanına sahip iPhone 8 modelini istiyorsa 100 dolar daha fark ödemeyi göze alarak 1099 dolar ödeyecek.

Standart iPhone 8, Galaxy S8+'tan daha pahalı olacak!

Biliyorsunuz ki mevcut durumda Samsung'un yeni Galaxy S8 modeli iPhone 7 Plus ile hemen hemen aynı fiyattan satılıyor ancak görünüşe göre yeni iPhone 8 modeli Galaxy S8+'ın bile üstünde fiyat etiketine sahip olarak fiyat konusundaki dengeleri altüst etmeyi deneyecek. Öyle ki Galaxy S8+ modelinin ABD'de 825 dolar fiyat etiketine sahip olduğunu hesaba katarsak iPhone 8 ile Galaxy S8+'ın giriş modelleri arasında 175 dolarlık bir fiyat farkı olacağı görülüyor.