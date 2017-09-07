iPhone 8, Diğer iPhone Modelleriyle Kıyaslandı

Yakında duyurulacak iPhone 8'in diğer iPhone modelleri karşısında nasıl görüneceğini hiç merak ettiniz mi? Merakınızı bu haber aracılığı ile giderebileceksiniz; fark gerçekten de inanılmaz.

iPhone 8’in çıkmasına yalnızca birkaç gün kaldığı için artık herkesin heyecanı tavan yapmış durumda. Telefonun neredeyse çerçevesiz bir ekranla çıkacağını biliyoruz, ancak tüm bu söylentilere rağmen telefonun resmi tanıtımı olmadan neler olacağını tam olarak bilemiyoruz.

Yine de en azından telefonun tasarımının artık “kesin” olduğunu söyleyebiliriz. Ön tarafta ekranı daha çentikli bir yapıda kullanmasından dolayı ne gibi sorunlar çıkacak bilmiyorum, ancak genel itibari ile hoş gözüken bir telefonla karşılaşacağımız kesin.

Telefonun nasıl görüldüğünü ve diğer iPhone modelleri ile nasıl görüneceğini merak eden Redmond Pie, ilk iPhone’dan iPhone 8’e kadar bazı iPhone modellerini yeni amiral gemisi ile kıyasladı. Ekran-boy oranında kıyaslanan telefonların geçirdiği evrim gerçekten takdire şayan. 2007 yılında iPhone’la başlayan ve tüm telefon sektörünü değiştiren bu süreç, hem Apple’ın hem de tüm dünyanın teknolojiye bakış açısını değiştirdi.

iPhone 8 ve iPhone 2G

iPhone 8 ve iPhone 3G

iPhone 8 ve iPhone 4/4S

iPhone 8 ve iPhone 5/5S

iPhone 8 ve iPhone 5C

iPhone 8 ve iPhone 6/6S/7

iPhone 8 ve iPhone 6/6S/7 Plus