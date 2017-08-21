iPhone 8'in Ekran Bileşenlerine Ait Görüntüler Sızdırıldı!

Bir gün geçmiyor ki Çin'den iPhone 8'e ait sızıntı gelmesin. Yeni görüntüler, iPhone 8'in ekran ve güç bileşenlerini gösteriyor.

Eylül ayında tanıtılması beklenen iPhone 8’le ilgili sızıntılar, Çin’den gelmeye devam ediyor. Son gelen görüntüler, güç kabloları ve ekran bağlantıları gibi iç bileşenlere ait. iPhone 8’in tanıtımına yaklaşık 3 hafta kaldığını düşünürsek, tedarikçilerin parça üretimini hızlandırmak zorunda olduğunu tahmin edebiliriz. Bu nedenle iPhone 8’in parçalarına ait sızıntılar ilerleyen dönemde daha da artacaktır.

Ekran bileşenlerine baktığımızda Apple’ın ekran çerçevelerini ciddi derecede incelttiğini görebiliyoruz. Güç kısmında ise ekran bağlantısının arkasındaki kare kısım, cihazın kablosuz şarj sisteminin bulunacağı alanı gösteriyor olabilir.

Apple, önümüzdeki ay gerçekleştireceği iPhone lansmanında üç yeni model tanıtacak. iPhone 7S ve 7S Plus’ın, kablosuz şarj ve cam arka panel dışında büyük ölçüde geçtiğimiz yıl tanıtılan iPhone’lara benzeyeceği düşünülüyor.

iPhone 8 ise iPhone’un 10. yılına özel daha premium bir cihaz olacak. İnce çerçeveli ve OLED ekranlı cihaz 5.8 inç bir ekrana sahip olmasına rağmen 4.7 inçlik iPhone 7’den ‘biraz’ daha büyük bir kasaya sahip olacak.

Her üç cihaz da Apple’ın yeni A11 işlemcisinden gücünü alacak ve muhtemelen bu zamana kadar görülmemiş bir performans sergileyecekler. Gümüş, siyah ve bakır renkli yeni iPhone’ların 64GB ve 256GB’lık iki farklı varyantı bulunacak. iPhone 7S ve 7S Plus’ın geçtiğimiz yılki cihazlar ile aynı fiyattan satışa çıkması beklenirken iPhone 8, yüksek ihtimalle ABD'de 1000 dolarlık bir fiyat ile satışa çıkacak.