iPhone 8'in Ekran Montajı Görüntülendi

iPhone 8'e dair sızıntıların önünü almak mümkün değil. Bunlardan biri de telefonun ekran tasarımıyla ilgili. Son çekilen görüntüye göre telefonun ekranında Touch ID bulunmuyor.

En son duyduğumuzda bir çoğumuzun merakla beklediği iPhone 8’in hala Eylül ayında duyurulacağı, oldukça kısıtlı ilk sürümünün ise Kasım-Aralık ayları civarında yapılacağı belirtiliyordu. Bu ümit verici haberden kısa bir süre sonra tanınmış bir teknoloji sanayi gözlemcisi, Apple’ın en değerli ürünün üretimine başlandığını söylemişti. Bu da konuya dair bazı sızıntıların elde olduğu anlamına geliyordu.

Canlı çekimlerin ilk çiftine göz attığımızda bütünüyle iPhone 8 ekranı montajına ait olduğunu görüyoruz. Resimlerden ekranın OLED teknolojisini ya da kenardan kenara tasarımını çözmek pek mümkün değil.

Daha önceki söylenti ve sızıntılarla uyum sağlayan şey, kulaklık bölümündeki oyukların sayısı. Göründüğü kadarıyla sol taraftaki eşdeğer boyutlarda kesilmiş olanlar yeni Apple göz tarayıcısı için yapılmış ve aynı büyüklükte bir tane de sağda var. Tabii son oyuk da FaceTime kamerası için ayrılmış. Peki daha önceki sızıntılarda da duyduğumuz fakat resimlerde görünmeyen, kulaklığın üzerinde bulunan ikinci uzun oyuk neye işaret ediyor olabilir?

Aynı zamanda Touch ID sensörüne dair bir işaret de yok. En azından iPhone’un geleneksel yuvarlak home butonu tarzında değil. Bu durum bizi parmak izi okuyucusu meselesine götürüyor. Olası ihtimaller şunlar: Popüler teoriye göre köşeye monte edilmiş büyük bir açma kapama tuşu, tıpkı Sony Xperia telefonlarda olduğu gibi sensörlü olacak. Daha düşük bir olasılığa göreyse okuyucunun iPhone 8’in cam arka yüzüne gömülü olacağı yönünde. Bu teoriyle ilgili resimleri daha önce görmüştük.

Ve son olarak Apple’ın yıl dönümü modeli olacak olan iPhone 8’de Touch ID kullanmaktan vazgeçmiş olması ihtimali de var. Zira yeni göz bebeği tarama teknolojisi bunun yerini makul bir seçenek olarak almış olacak.