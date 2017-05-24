iPhone 8'in En Net Görüntüsü Ortaya Çıktı!

iPhone 8 için yapılmış en net sızdırma bu olsa gerek. Telefonu bir videoda net olarak görüyoruz.

Yaz aylarına girmeye hazırlanırken, iPhone 8 söylentileri de her geçen gün daha fazla artıyor. Bugün, iPhone 8’in yeni tasarımı sızdırıldı. Daha önce dokunmatik ID sensörünün arka tarafa kaldırılacağı gibi söylentiler duymuştuk, gelen yeni tasarım görüntülerinden ise Dokunmatik ID’nin nerede olacağı kestirilemiyor. Telefonun arka ile ön yüzünü birbirinden farklı kılan tek şey, arkasında dikey olarak yerleştirilmiş iki kameranın bulunması oldu.

Fotoğraflar, iPhone'ları sızdırma konusunda uzmanlaşmış Benjamin Geskin’den geliyor. Telefonun bu tasarımla piyasaya çıkması, iPhone 8’in beklenenden çok daha sade olacağı anlamına geliyor. Paylaşılan görüntülerde gözümüze çarpan önemli bir detay yok. iPhone 8’in son tasarımları ile benzer olan bu tasarımın ön tarafında home düğmesi bulunmuyor.

Alt kısımda hoparlör/mikrofon ızgaraları yer alırken, USB Type-C girişi de bu bölümde bulunuyor. Telefonun son zamanlarda çıkan sızdırma görüntüleri tek bir alanda ilerlemeye başladığı için iPhone 8 modelinin üç aşağı beş yukarı bu şekilde olacağını umuyoruz.

Apple’ın iPhone 8’de biyometrik kimlik doğrulaması ekleyip eklemeyeceği merak konusu. Belki de yalnızca iris tarayıcısı ekleyerek işi bitirmek isteyebilirler, ancak iris tarayıcısının Galaxy S8 gibi cihazlarda rahatlıkla aşılabildiğini görmüştük. Dokunmatik ekranın altına yerleştirilen parmak izi tarayıcısının gelmesi mümkün, ancak teknolojinin çok yeni olmasından kaynaklı olarak üretimde aksaklıklar çıkabileceği düşünülüyor.