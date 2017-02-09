iPhone 8'in Fiyatı Dudak Uçuklatacak Seviyede Olacak!

iPhone 8'in fiyatının 1000 dolar barajını kolayca aşması ve tarihin en pahalı "iPhone"u sıfatına hak kazanması bekleniyor. Maalesef söz konusu fiyat, ülkemizdeki dolar kuru ve vergi politikası nedeniyle katbekat artacak.

Apple, iPhone'un 10.yıl dönümünü kutlama amacı güdüyor. Amerikalı şirketin yeni modeli Apple iPhone 8 veya iPhone X olarak adlandırılabilir. Beklentilerin aksine Apple'dan bir sürpriz gelebilir, "X" ismiyle karşılaşabiliriz. Apple iPhone 7s ve Apple iPhone 7s Plus'ın aksine yeni akıllı bomba, kaynaklara göre telefonun ön tarafını kaplayan bir OLED ekranıyla donatılmış olacak. Ekranın altında ise Dokunmatik Kimliği bulunacak. Apple'ın 5.8 inç ekran için, standart cihazlarda kullanılan LCD panellerin iki katı kadar masraf ettiği iddia ediliyor. Elbette iPhone 8 daha fazla belleğe sahip olacak ve bu da daha fazla maliyet anlamına geliyor.

iPhone 8'in kenarlarında paslanmaz çelik kullanılacak. Bu, Apple iPhone 7 ve Apple iPhone 7 Plus'da kullanılan alüminyumdan daha ucuz bir materyal. Elbette iPhone 8 çok daha gelişmiş bir pile ve kamera özelliklerine sahip.

iPhone söylentileriyle ilgili ismi anılmayan bir kural var: Tüm dedikoduları defalarca kez değerlendirmek ve KGI Menkul Kıymetler Ming-Chi Kuo'yu dinlemek. Ming-Chi Kuo, her nasıl başarıyorsa tüm iPhone'lar ve özellikleri hakkında keskin tahminlerde bulunuyor. 2017 yılında Ming, parmak izi sensörlü ve su geçirmez 4.7 inçlik iPhone 7s ve 5.5 inçlik iPhone 7s Plus hakkında tahminde bulunmuş ve tahmini tamamiyle doğru çıktmıştı. Kuo, 5.8 inçlik OLED'li iPhone 8'ler hakkında öngöründe bulunuyor. Hatta otorite konumundaki Kuo, Apple'ın, iPhone 8 / X'deki parmak izi tarayıcının nerede yer alacağını bile belirtti. Buna ek olarak Kuo, kullanıcının kimliğini doğrulayacak bir yüz tanıma sistemi hakkında da öngörülerde bulundu.

Jet Black modeli 256 GB Apple iPhone 7 Plus, 969 dolar fiyatıyla en pahalı iPhone konumunda. Apple'ın 10.yıldönümü ve yenilikçi özellikleri ile iPhone 8'in 1000 dolar barajını kolayca aşması bekleniyor. Yani karşımızda Apple tarihinin en pahalı iPhone'u bulunucak. Maalesef bu rakam ülkemizde katbekat yüksek seviyelerilere tırmanacak. Şimdiden para biriktirmeye başlamanızı tavsiye ederiz.