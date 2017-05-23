Analistler: iPhone 8, 1000 Dolardan Fazla Olacak!

iPhone 8 fiyatı ile daha çıkmadan konuşulmaya başladı. 256 GB depolama alanı bulunan modelin 1099 dolar olması bekleniyor.

Analistlere göre bu sene çıkacak iPhone 8, 1000 dolardan daha yüksek bir fiyatla satışa sunulacak. iPhone’un 10. yıl dönümü olması şerefine üst düzey bir telefon duyurması beklenen Apple, 256 GB dahili depolama alanına sahip iPhone 8’i 1099 dolardan satışa sunacak.

UBS analisti Steven Milunovich’e göre bu fiyatlar dışında uygun fiyatlı iPhone 8 modelleri de gelecek. Normalde yalnızca 128GB ve 256 GB depolama alanları ile gelmesi beklenen iPhone 8, Milunovich’e göre 870 dolarlık modelini 64 GB depolama alanı ile sunacak.

Bu sayede daha uygun fiyatlı telefon almak isteyen kullanıcılar, telefona ulaşabilmiş olacak. En ucuz fiyatın bile 870 dolar gibi yüksek rakamlardan konuşulması telefonun ne derece pahalı olacağını gözler önüne seriyor. Bu sene çıkan Galaxy S8 için pahalı dedik, ancak Apple ücret rekorunu iPhone 8 ile birlikte elinde bulunduracakmış gibi duruyor.

Siz bir telefona 1099 dolar para verir miydiniz? 1099 dolar, hiçbir vergi katılmaksızın 3919 TL'den fazla bir ücrete denk geliyor. İşin içine vergiler girdikten sonra iPhone’un fiyatı konusunda gözümüz epeyce korktu.