iPhone 8’in Fiyatının Yüksek Olma Sebebi Belli Oldu!

Apple'ın 12 Eylül'de tanıtacağı yeni telefonu iPhone 8'in fiyatının yüksek olmasının sebebi ezeli rakibi Samsung'dan başkası değil.

Apple’ın bu sene iPhone 8’le birlikte telefon satışlarında önemli ölçüde fiyat artışı yapacağını biliyoruz. En ucuz telefonu olan 64 GB sürümünü bile 1000 dolardan satışa sunacak Apple’ın fiyatları bu kadar yükseltmesinin sebebi belli oldu.

KGI Securities analisti Min-Chi Kuo’ya göre iPhone 8’in fiyatının yükselmesinin ardındaki kilit firma Samsung’dan başkası değil. OLED ekran sektöründe tekel sayılabilecek bir firma olan Samsung, bunun gücünü Apple’a karşı kullanarak son derece pahalı OLED ekranlar satmayı başardı.

iPhone 7 ve iPhone 7 Plus’da bulunan LCD paneller için 45 -55 dolar arasında bir rakam ödeyen Apple, iPhone 8’lerde kullandığı ekranlar için 120-130 dolar civarında bir rakam ödemek zorunda kaldı. Bu durum fiyata olumsuz bir şekilde yansırken, Apple’ın bile yeni seçenekler aramaya başlamasını sağladı. Apple, Samsung’un OLED sektöründe tek olmaması için LG ile yakınlaşarak bir OLED fabrikası kurmak için milyarlarca dolarlık yatırım yapmaya hazırlanıyor.

Bununla birlikte kendi OLED AR-GE fabrikasını Tayvan’da kuran Apple, 2019 senesine kadar tüm iPhone modellerini OLED ekrana geçirecek. Elbette bu fiyatın tek sorumlusu ekran değil. Tam olarak emin değilim, ancak telefon çıkmadığı için 3D Touch’ın nereye geleceği bilinmiyor. Ekranın altında 3D Touch’ı entegre etmek, yüz tanıma ve IR sensörleri, kablosuz şarj bileşenleri ve çift kamera, telefonu pahalılaştıran özellikler arasında yer alıyor.

Tüm bunlar düşünüldüğünde iPhone 8’in 1000 dolar olmasına hak verir misiniz? Apple’ın bu sene çıkaracağı telefonundaki kar marjından en azından belirli bir kısmını düşürmesi gerekmez miydi? Anlaşılan geçen seneyle bu sene oluşan fiyat farkının çok büyük bir kısmı Samsung’un cebine girecek.

Uzun zaman önce iPhone 8'in nasıl olacağıyla ilgili bir video hazırlamıştık. Hala izlemeyenleriniz varsa aşağıdan bir göz atabilirler.