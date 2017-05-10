iPhone 8'in Gelmiş Geçmiş En Net ve En Güvenilir Sızıntısı!

Teknoloji dünyasının sızıntılarıyla tanınan ismi OnLeaks, GearIndia ile birlikte yeni iPhone 8 ile ilgili en net sızıntıyı yayınladı.

Bir süredir iPhone 8 ile ilgili belgelere ve basit görsellere dayalı sızıntılar görüyorduk ve bu sızıntılardan yola çıkılarak yapılan konsept tasarımlar bizi kendine hayran bırakıyordu. Ancak bu hayal gücüne dayalı konsept tasarımları bir kenara bırakacak olursak, iPhone 8'in en gerçekçi ve tasarım anlamında en güvenilir sızıntısı paylaşıldı.

Teknoloji dünyasının sızıntılarıyla tanınan ismi @OnLeaks, @GearIndia ile birlikte iPhone 8'in tasarımının göründüğü 3 boyutlu bir modelin videosunu paylaştı. Bu 3 boyutlu modelde iPhone 8'e belki de en yakın tasarımı görüyoruz.

İşte iPhone 8'in tasarımı hakkında şu ana kadar ortaya çıkan en net sızıntı:

Açıkçası yukarıdaki videoda gördüğümüz kadarıyla Apple, iPhone 8'de önemli değişiklikler yapmasına yapıyor ancak ne yazık ki ilk sızıntılara göre iPhone 8 pek de beklenildiği gibi bir tasarıma sahip olmayacak. Yine de iPhone 8 hakkında konuşmak için çok erken. Cihaz hakkında tüm resmi detayları muhtemelen eylül ayında düzenlenecek Apple etkinliğiyle öğreneceğiz.

NOT: Haber görseli sızıntılardan yola çıkılarak yapılan konsept tasarımdır.