iPhone 8'in Güç Düğmesi, Alışılagelenden Daha Büyük Olabilir!

Yılın en çok beklenen telefonu iPhone 8'in çıkışına kıza zaman kala ortaya atılan yeni bir iddiaya göre güç tuşu hiç olmadığı kadar büyüyor. Nedeni ise parmak izi sensörünün güç tuşuna entegre edilmesi olabilir.

Bir iPhone kılıf üreticisi, çıkışına kısa zaman kalan iPhone 8'in satışa çıktığında neye benzeyeceğini gösteren bir görsel oluşturdu.

Şu ana kadar gördüğümüz konsept görüntülerde farklı olmayan tasarımda göze çarpan en önemli fark, güç tuşunun şimdiye kadar çıkmış iPhone'lardan çok daha büyük olması. Güç tuşunun büyümesine neden olarak ergonomi ya da alternatif bir Touch ID'yi güç tuşuna entegre etmek için daha fazla alan gereksinimi gösteriliyor.

Güç tuşuna dahil edilmiş parmak izi sensörü yeni bir fikir değil, bu daha önce de yapılmış bir şey. Apple'ın Oled ekrana Touch ID yerleştirmeye çalıştığı haberlerini de hesaba kattığımızda, parmak izi sensörünün kalıcı olarak güç butonuna dahil etmeyi düşünmesi mantıklı bir seçenek olarak duruyor.