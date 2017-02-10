iPhone 8'in İris Tarayıcısıyla Geleceği İddia Ediliyor

Tayvanlı internet sitesi DigiTimes, kendi kaynaklarına dayandırdığı haberinde bu sene piyasaya sürülecek olan iPhone modellerinde iris tarayıcısı bulunacağını iddia etti.

Apple’ın bu yıl iPhone 8 ya da iPhone X ismiyle piyasaya sürülmesi beklenen telefonunda bulunacak yeniliklerle ilgili bir sürü şey yazıldı, çizildi. Şimdi de telefonun iris tarayıcısına sahip olacağıyla ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.



iPhone 8 Konsept Tasarımı

Tayvanlı internet sitesi DigiTimes, ismini vermediği endüstri kaynaklarına dayandırdığı haberinde yeni iPhone’dan iPhone 8 ismiyle bahsederek telefonun OLED ekran, kablosuz şarj desteği ve iris tarayıcısı ile birlikte geleceğini iddia etti. iPhone kullanıcıları, iris tarayıcısını kullanarak telefonlarının ekran kilidini açabilecek ve Apple Pay ile ödeme yapabilecekler.

DigiTimes, Apple’ın tedarik zinciri içerisinde bulunan bazı kaynaklara sahip, fakat Apple’ın duyurulmamış ürün planlarıyla ilgili haber yapma konusunda karışık bir geçmiş performansa sahip. Bu yüzden bu habere de kuşkuyla yaklaşmak gerekir.

DigiTimes, daha önce iris tarayıcısına sahip yeni iPhone’ların 2018’den önce çıkış yapmayacağını belirtmişti. Bununla birlikte DigiTimes, daha önce 2017 yılında piyasaya sürülecek olan iPhone’lar iris tarayıcısı bulunacağını belirttiği bir haberinde Çinli bir internet sitesini kaynak göstermişti, bu yeni haberde ise bu bilgiyi kendi kaynaklarına dayandırıyor.