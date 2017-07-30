iPhone 8'in Kablosuz Şarjı Android Kadar İyi Olamayabilir!

Yeni çıkacak olan iPhone 8'in kablosuz şarj özelliğinin Android cihazlarda gördüğümüz kadar iyi olamayabileceği öne sürülüyor. Çünkü ilk etapta iPhone 8, kablolu şarja ihtiyaç duyacak.

Kablosuz şarj etme, gelecek yeni cihazların sahip olması beklenen ve bilhassa kullanıcılar trafından oldukça rağbet gören bir özelliktir. Ayrıca kullanıcıları kablo ile uğraşma derdinden kurtarır.

Normal şartlarda kablosuz şarj, kablolu şarja oranla, cihazların bataryalarını daha yavaş doldurduğu için kullanıcılar hızlı şarjı tercih ediyorlar. Üstelik kablosuz şarjda telefonlar bir standın üzerinde durması gerektiğinden istediğiniz anda telefonu elinize alıp kullanamayabiliyorsunuz. Bu nedenlerden ötürü kablosuz şarj işlemi, kablosuz şarj imkanı sağlayan kılıflar dışında, çok da kullanışlı sayılmıyor.

Diğer bir yandan hızlı fakat kablolu şarj, kullanıcıları daha mutlu ediyor. Yine de son yıllara baktığımızda iPhone'ların hızlı şarjda bile bazı Android telefonlardan geride kaldığını görebiliyoruz.

Samsung Galaxy S8+ 35 dakika içinde hızlı şarjla %48'e kadar şarj olurken, iPhone 7 Plus %27 oluyor. Elbette S8+'ın hızlı şarjıyla kablosuz şarjı karşılaştırıldığında bile, kablosuz şarjının neredeyes iPhone 7 Plus'ın kablolu şarjına denk olduğu ortaya çıkıyor. Ayriyeten Android telefonların bataryalarının da genel anlamda daha büyük olduğunu belirtelim.

Eğer Apple, müthiş bir atak yapmamışsa ve Android'in, hatta özellikle Samsung'un şarj hızını geçmemişse, hızlı-kablosuz şarj konusunda bir adım geride olmaya devam edecek gibi duruyor.