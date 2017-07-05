iPhone 8'in Kablosuz Şarj Teknolojisi İçin Para Ödemelisiniz

Daha önce yaptığı doğru tahminlerle bilinen güvenilir analist, iPhone 8'in kablosuz şarj teknolojisi hakkında beklediklerini açıkladı.

Güvenilir bir analiste göre iPhone 8, kablosuz şarj seçeneği ile gelecek. Uzun süreden beri beklenilen teknoloji sonunda Apple kullanıcıları için geliyor, ancak bir de kötü haberimiz var. iPhone 8’i satın aldıktan sonra telefonu kablosuz şarj ile şarj etmek istediğinizde bir de bunun için para ödemeniz gerekiyor.

KGI Securities’in analisti Ming-Chi Kuo yeni iPhone ile ilgili kilit açıklamalar yaptı. iPhone 8’de yer alacağını beklediğimiz devrimci kablosuz şarj aletlerinin olmadığını, onun yerine Samsung, LG gibi firmaların kullandığı Qi şarj teknolojisinin kullanılacağını söyledi. Anlayacağınız, eğer elinizde bu telefonları destekleyen kablosuz şarjınız varsa iPhone 8’in kablosuz şarjı için para ödemenize gerek yok.

Kablosuz şarj standını telefonla birlikte göndermeyecek Apple’ın, kendi markası adı altında hazırladığı Qi teknolojisine sahip şarj adaptörüne “fazladan” para vererek sahip olabileceksiniz.

Analistin diğer verdiği bilgilere göre, iPhone 8’in şarj olurken eski iPhone modellerine göre daha fazla güç çekmesi bekleniyor. Diğer amiral gemilerinde gördüğümüz gibi hızlı şarj özelliği ile gelmesi beklenen iPhone 8’in kablosuz şarj durumunu telefon çıkınca net bir şekilde göreceğiz.