iPhone 8'in Kablosuz Şarj Ünitesi Görüntülendi!

iPhone 8'in tanıtımına kısa bir süre kaldı. Kablosuz şarj özelliği dahil bir çok yenilik ile gelmesini beklediğimiz iPhone 8'e ait olduğu iddia edilen bir kablosuz şarj ünitesinin fotoğrafları ortaya çıktı.

Apple'ın rakiplerinin seneler öncesinden kullandığı kablosuz şarj teknolojisini iPhone 7 serisinde tanıtması bekleniyordu, ancak olaylar beklediğimiz gibi gelişmedi. Apple'ın iPhone 8'de kablosuz şarj özelliğine yer vereceği ile ilgili iddiaları ise, iPhone 7'nin tanıtılmasından itibaren sık sık gündemdeydi.

Uzun süredir iPhone 8'de karşımıza çıkmasını beklediğimiz kablosuz şarj özelliğinin neredeyse kesinleştiğine dair yeni bilgiler var. Bir mobil aksesuar üreticisinin RAWPOWER ismini verdiği kablosuz şarj ünitesinin iPhone 8 için yapıldığı iddia ediliyor.

Şu an için çıkan iddialar hakkında yüzde yüz doğru bir bilgi diyemiyoruz. Ancak büyük ihtimalle Apple'ın iPhone 8 serisi kablosuz şarj özelliğini destekleyecek.

Samsung, iki yıl önce tanıttığı Galaxy S6'dan itibaren telefonlarında kablosuz şarj özelliğine yer veriyor. Apple iPhone 8 serisinde kablosuz şarj özelliğine yer vermezse bazı kullanıcıların tepkisini alacaktır. Bu nedenle Apple'ın kablosuz şarj desteğine yer verilmesi ön görülüyor.