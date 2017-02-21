iPhone 8'in Kamerası 3D Olabilir

Yeni söylentilere göre iPhone 8, Kinect-vari bir kameraya sahip olabilir.

Gün geçmiyor ki iPhone 8 hakkında yeni bir söylenti çıkmasın. Bu seferki söylenti ise gelecek iPhone amiral gemisinin kamerası üzerine. KGI Securities isimli güvenlik firmasının analisti Ming-Chi Kuo'ya göre Apple, devrim yaratacak bir kamera teknolojisi üzerinde çalışıyor.

Bu bağlamda iPhone 8'in kamerasında yüz ya da iris tarayıcı olması bekleniyor. Üç boyutlu özçekimler yapılabilmesi ve artırılmış gerçeklik deneyimini yaşatması da cabası olacak. Bu özellikleriyle durum biraz Microsoft'un Xbox için yaptığı Kinect cihazının yaşattığı deneyime benziyor. Hatta kullanılacak teknoloji dahi Kinect'inkine benzer olacak.

Kuo'nun tahminlerine göre Apple, bu teknolojiyi telefonun ön kamerasına koyacak. Geleneksel kamera sensörü, kızılötesi ışınları algılayan bir projektör ve alıcı tarafından desteklenecek. Bu durum da ön kameranın sadece düz bir görüntü algılamak yerine derinlik de algılamasını sağlayacak. Eğer kullanıcılar telefonlarının kilidini açmak için yüz tarama özelliğini kullanmak isterlerse, bu özellik çok işlerine yarayacak. Bu teknoloji aynı zamanda telefondaki oyun deneyimine de farklı bir boyut katacak. Kullanıcılar ayrıca üç boyutlu özçekimler de yapabilecek.

Kuo'nun tahminlerine göre Apple, arka kamera için de derinlik algılayıcı sensör koyabilir, fakat bu durumun iPhone 8 ile gelmesi pek olası değil. Yine de bu durum söylenti olduğu için doğrulanmasını beklemekte fayda var.