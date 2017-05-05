  • iPhone 8 Konsept Görüntülerinde, Fonksiyon Çubuğu Gözüktü!

iPhone 8'in Konsept Görüntülerinde Muhteşem Özellik Olan Fonksiyon Çubuğu ile Tanışın!
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iPhone 8'in yeni konsept görüntüleri geldi. Eğer Apple bu tasarımı cihazına eklerse, kullanıcıları olduka mutlu edecektir. Telefonun home tuşunun olduğu yere konulmuş fonksiyon tuş, hakikaten muhteşem bir özellik olurdu.

iPhone 8’in bu aralar gecikeceği hakkında birçok haber ortaya atılıyor. Telefonun nasıl olacağı bilinmiyor ancak ortaya çıkan konsept görüntüler, firmalara muhteşem fikirler verebilir. iPhone’larda alışmış olduğumuz “home” düğmesini ekranın arkasına koyarak daha büyük bir ekranın gelmesini beklediğimiz iPhone 8’in yeni konsept görüntülerine göre, alt kısımdaki home butonunun olduğu yeri Macbook Pro’daki gibi mini Touch Bar olarak kullanabiliyoruz.
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iDropNews’ten gelen yeni konsept görüntülerde, telefonun en alt kısmını parmak izi okuyucu, playlist, arama ekranı gibi tasarımlarla görüyoruz. Fonksiyonel olarak muhteşem gözüken bu görüntüler, çerçeveyi kısıp ekranı ön plana çıkarmak isteyen Apple için çok şık bir tasarım örneğini gözler önüne seriyor. Hatta bu fikirlerin üzerine Samsung’da olduğu gibi başarılı bir şekilde “her zaman açık ekran” özelliğini kullanarak, müzik listesini değiştirmek için alt kısmı sürekli kullanabilmemizi sağlamak çok hoş bir detay olurdu.

Sizlerin bu tasarım hakkındaki düşünceleriniz neler? Alt kısımdaki parmak izi okuyucusunun birden fazla alanda kullanılması nasıl bir özellik olurdu?

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Kaynak : http://www.cultofmac.com/479869/iphone-8-concept-shows-fantastic-function-bar/
Etiketler: apple, iphone 8, fonksiyon çubuğu
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