Japon teknoloji blogu Mac Otakara, Apple'ın sıradaki telefonu iPhone 8 ile ilgili çok önemli bir sızıntı paylaştı. Sızıntıda iPhone 8'i 'harika' kılacak detaylar görünüyor.

Bildiğiniz gibi Samsung bu yıl tanıttığı Galaxy S8 ve Galaxy S8+ modelleriyle neredeyse tamamen çerçevesiz ekrana sahip bir tasarım anlayışı izleyerek yıllardır kullanıcıların hayalini kurduğu telefonu tanıtmıştı. Görünüşe göre Apple, Samsung'a yeni iPhone ile cevap vermeye hazırlanıyor.

Genellikle Apple ile ilgili gelişmeleri paylaşan popüler Japon teknoloji blogu Mac Otakara, iPhone 8 ile ilgili çok önemli bir sızıntı yayınladı. Paylaşılan sızıntılara baktığımızda iPhone 8'in dikey bir şekilde konumlandırılmış çift arka kamerayla geleceğini ve Apple'ın sevilen fiziksel ana ekran butonunun yeni iPhone ile kaldırılacağını görüyoruz. Öte yandan sızıntıya baktığınızda iPhone 8'in ön kamerasını göremezseniz endişelenmeyin, çünkü OLED ekran ile gelecek iPhone 8'de cihazın ön kamerası ekranın altına entegre edilecek ve kendini pek belli etmeyecek.

Peki ekran çerçeveleri inceliyor mu?

Sızdırılan görsele baktığımızda tıpkı Xiaomi, LG ve Samsung gibi Apple'ın da yeni üst seviye akıllı telefonunda daha ince ekran çerçevelerine yer vereceğini anlıyoruz ancak öte yandan sızıntılardan telefonun ahizesinin konumlandırıldığı noktaya bakarsak iPhone 8, Galaxy S8 kadar ince çerçevelere sahip olmayabilir. Yine de 'en ince çerçeve en iyi tasarım' anlamı taşımadığı için iPhone 8'in tasarımıyla ilgili yorum yapmanın vakti henüz gelmiş değil.

Tahminlere göre Apple'ın yeni canavarını 2017 yılının son aylarına doğru resmi olarak göreceğiz.

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Bu arada haberde Galaxy S8'e değinmişken Türkiye'deki ilk Galaxy S8 kutu açılımını da sizinle paylaşmamak olmaz. :) Webtekno olarak gerçekleştirdiğimiz Galaxy S8 kutu açılışını hemen aşağıdan izleyebilirsiniz: