iPhone 8’in Nasıl Görüneceğine Dair En Net Sızıntı!

Apple’ın dört gözle beklenen amiral gemisi iPhone 8 hakkındaki sır perdesi yavaş yavaş kalkıyor. Firmanın daha iyi bir cihaz sunmak istemesinden kaynaklanan gecikmeler, sayısız söylenti ve sızıntıya sebep oluyor. Bu kez iPhone 8’in fiziğine ilişkin en net görseller sızdırıldı.

Geçtiğimiz haftadan beri iPhone 8’in nasıl görüneceği hakkındaki sızıntıların sayısında artış var. Gerek fabrika kalıpları gerek test proratipleri olsun, Apple’ın yeni amiral gemisinin neye benzeyeceğini artık biliyoruz.

IDrop News'ın sunduğu yeni bir rapor, iPhone 8'in boyutları hakkında yeni bilgiler sunuyor. Söz konusu raporda cihazın iPhone 7’den daha ağır olacağına dikkat çekiliyor. Ölçüleri itibariyle iPhone 8'in, iPhone 7 ve 7 Plus’ın ortancası olarak geleceği söyleniyor.

Rapora göre aşağıda göreceğiniz net ölçüler, fabrika işçilerinin verdikleri bilgilere dayanıyor.



Yeni iPhone 143.59 x 70.94 x 7.57 mm ölçülerinde olacak. (iPhone 7, 138.3 x 67.1 x 7.1 mm / iPhone 7 Plus 158.2 x 77.9 x 7.3 mm ölçülere sahipti)

Cihazın iPhone 7 ailesinden -verilen ölçülerde de gördüğünüz üzere- ortalama 5 mm daha kalın geleceğine işaret eden raporda, ağırlığı hakkında ne bir bilgi verilmiyor.

Raporlara ilişkin hazırlanan konsept görseller, yeni iPhone’un görünümüne ilişkin göze daha hoş gelen şeyler sunuyor. Hemen aşağıdaki görselde iPhone 7 ve 7 Plus arasında gördüğünüz iPhone 8’in ekranı, çerçevesiz olması itibariyle 7 Plus’a oldukça yakın ölçülere sahip.

Ayrıca hemen aşağıda Samsung’un ortalığı kasıp kavuran cihazları Galaxy S8 ailesi ile birlikte son iPhone 8 tasarımını görmek mümkün. Eğer sızıntılar doğruysa iPhone 8, her iki S8’den de ince olarak gelecek.

Bildiğiniz gibi IPhone 8 boyutlarına ilişkin daha önce sayısız sızıntı yapıldı. Ancak son yayımlanan bu rapor, cihaz hakkında bu güne kadar çıkan bilgilerin çoğunu doğrular nitelikte. Bu arada raporlardaki bilgiler, parmak izi okuyucusu TouchID’nin ekrana gömülü olarak geleceği yönünde.

Yayımlanan son rapora şuradan ulaşabilir, yeni iPhone 8 tasarımı hakkındaki görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.