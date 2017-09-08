iPhone 8'in Merakla Beklenen Touch ID Sorunu Çözüme Kavuştu!

Apple'ın uzun süredir üzerinde uğraştığı ve daha önce eklemeyeceklerini bile açıkladıkları Touch ID'de umutlar tükendi. Apple bu teknoloji yerine yeni bir teknolojiye odaklanmış durumda.

iPhone 8’in bundan birkaç ay önce sürekli konuşulan, ancak bir türlü çözüme kavuşamayan Touch ID konusu Wall Street Journal’ın yayınladığı yeni bir raporla belli oldu. Apple’ın sıra dışı bir Touch ID’yi ekranın altına sakladığını söylemek isterdim, ancak ne yazık ki böyle bir durum geçerli değil.

12 Eylül’de Tim Cook’un sunumu ile duyurulacak iPhone 8’de, Wall Street’in Apple mühendislerinden edindiği bilgilere göre ekrana gömülü bir Touch ID olması için çok uğraşıldı, ancak bunun telefonun tanıtılacağı zamanın sonrasına aksayacak olması sebebiyle özelliğin tamamen kaldırılmasına karar verildi.

Rapora göre iPhone 8 yeni bir şey deneyecek ve Touch ID’yi fiziksel olarak eklemese de yüz tanıma kilidini bu donanım gibi kullanmaya çalışacak. Yine de Samsung’un iris tarayıcısını rahatlıkla geçilebildiğini gördüğümüz bu günlerde, bu formül ne kadar güvenli olur bilinmiyor. Belki de Apple’ın sürdürdüğü AR hizmeti sayesinde yüz tanıma kilidi çok daha güvenli olacak.

Tüm bunları 12 Eylül’de yayınlanacak konferansta görebileceğiz. Peki, sizce Apple herkese bir sürpriz yaparak en azından telefonun bir yerine parmak izi okuyucu ekleyecek mi? Yorumlarınızı bekliyorum.