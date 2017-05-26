iPhone 8'in Parmak İzi Okuyucusu Ekranın Altında Olacak

Ortaya çıkan sızıntılar iPhone 8'deki parmak izi okuyucunun iddialardaki gibi ekranın arkasında değil ekrana entegre olacağını söylüyor.

Bildiğiniz gibi başlarda iPhone 8'deki parmak izi okuyucunun ekrana entegre olacağıyla ilgili birçok haber duyuyorduk ancak telefona ait olduğu iddia edilen prototip tasarımlar iPhone 8'in ön yüzünden kaldırılan ana ekran tuşunun cihazın arkasına alınacağını ve doğal olarak da parmak izi okuyucunun cihazın arka kısmında olacağını söylüyordu.

Konuyla ilgili birçok sızıntı gelmeye devam ederken Çin menşeili haber sitesi Economic Daily News, edindikleri bilgiye göre iPhone 8'in sızıntılarındaki gibi parmak izi okuyucunun cihazın arkasında değil, ön yüzeyinde ekranın altına gizlenmiş bir şekilde olacağını tekrardan öne sürdü. Ayrıca daha önce ilgili yayınların tahminleri Galaxy S8 modelinde de parmak izi okuyucunun ekranın altında olacağı yönündeydi ancak Samsung'un parmak izi okuyucuyu cihazın arkasına aldığı ortaya çıkmıştı.

Economic Daily News bu iddialarını ise Apple'ın işlemcilerinin üretimini gerçekleştiren TSMC fabrikasından edindiği bilgilere dayandırıyor. Kaynağın belirttiğine göre TSMC'nin şu anda üretimini sürdürdüğü Apple A1 çipseti bu parmak izi okuyucuya özel olarak üretiliyor.

Açıkçası bu iddiaların doğruluğunu bilemiyoruz ama bu bilginin ortaya çıkmasıyla tekrar iPhone 8'in tasarımı hakkında bazı merakların oluştuğunu söyleyebiliriz. Bakalı iPhone 8'in tasarımı beklentilerimizi karşılacak mı? Öte yandan Samsung mu Apple mı sorusunun en net cevabı belki de iPhone 8 modeliyle görülecek.