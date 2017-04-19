iPhone 8'in Parmak İzi Okuyucusu Cihazın Arkasında Olacak

Ortaya çıkan yeni sızıntılara göre Apple, yeni iPhone 8 modelinde cihazın önündeki fiziksel tuşu kaldırarak parmak izi okuyucuyu cihzazın arkasına alıyor.

Hatırlayacak olursanız geçtiğimiz günlerde Apple'ın yeni telefonu iPhone 8'e ait olduğu iddia edilen bir görsel sızdırılmıştı ve paylaşılan çizim halindeki görselden iPhone 8'in hem ön hem de arka panelini görebiliyorduk ancak cihazın parmak izi okuyucusunun nerede olacağı soru işaretiydi.

Daha önceki sızıntılardan iPhone 8'de fiziksel ana ekran butonunun kaldırılacağını görüyorduk ve iddialar, cihazın parmak izi okuyucusunun ekrana entegre olacağı yönündeydi. Ancak bugün ortaya çıkan sızıntıyla birlikte iPhone 8'in parmak izi okuyucusunun ekranda değil cihazın arka kısmına eklenecek bir sensörde olacağı ortaya çıktı.

Kısacası, iPhone 8'i daha şık bir tasarıma büründürmek için ekran çerçevelerini azaltarak fiziksel ana ekran tuşundan feragat edecek olan Apple, tıpkı Samsung'un Galaxy S8 modelinde yaptığı gibi parmak izi okuyucuyu cihazın arka kısmına taşıyacak. Ancak Samsung parmak izi okuyucuyu kameranın yan kısmına konumlandırmıştı, Apple'ın parmak izi okuyucuyu Apple logosunun alt kısmına LG ve Huawei gibi yuvarlak bir yapıda ekleyeceğini görüyoruz.

Bunun dışında ortaya çıkan yeni sızıntı iPhone 8'in iSight Duo olarak adlandırılan dikey şekilde konumlandırılmış çift arka kamerayla geleceğini de destekliyor. Cihaz hakkında her ne kadar sızıntılar konuşulsa da muhtemelen resmi detayları 2017 yılının sonlarına doğru öğreneceğiz.