iPhone 8'in Parmak İzi Okuyucusunun Arkada Olacağıyla İlgili Yeni Açıklama!

CLSA isimli araştırma şirketinin raporlarına göre iPhone 8'in parmak izi okuyucusu tıpkı Galaxy S8'deki gibi cihazın arkasında olacak.

Konsept çalışmalar nedeniyle birçok kişi iPhone 8'in parmak izi okuyucusunun cihazın ön yüzeyinde ekrana entegre olacağını iddia etse de ortaya çıkan sızıntılar tıpkı Galaxy S8 modelinde olduğu gibi iPhone 8'de de parmak izi okuyucunun cihazın ön yüzünden arka yüzüne alınacağını gösteriyordu. Bu konuyla ilgili bir rapor yayınlayan Hong Kong merkezli araştırma şirketi CLSA taafından yapılan açıklama sızıntılardaki iddiaları destekliyor.

CLSA'nın raporuna göre Apple, Touch ID olarak adlandırdığı parmak izi okuyucusunu iPhone 8'in arka yüzeyine alacak. Ön yüzden ana ekran tuşunun kalkmasıyla birlikte iPhone 8'in çerçeveleri incelecek ve parmak izi okuyucu arkada yer alacak. Öte yandan iPhone 8'de beklendiği gibi OLED ekran teknolojisi kullanılacak.

Raporda diğer yer verilen detay ise Apple'ın daha önce ekrana parmak izi okuyucuyu entegre etmesine yönelik ortaya çıkan bazı çalışmalar ve iddialardı. CLSA, bu iddiaları yalanlayarak Apple'ın böyle bir şey denediğini ancak başarısız olarak bu çalışmasından şimdilik vazgeçtiğini söylüyor. Her ne kadar sızıntılar ve raporlar ortaya çıkarsa çıksın, yine de son sözü bu yılın son çeyreğine doğru düzenlenecek etkinlikle birlikte Apple söyleyecek.