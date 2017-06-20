Gün geçmiyor ki yeni bir iPhone 8 sızıntısı ortaya çıkmasın. Teknoloji devi Apple'ın 10. yıl özel iPhone 8'i için bu sefer de kılıflar ön siparişe sunuldu.

iPhone 8’in çıkmasına kalan süre azaldıkça yayılan dedikodular da her geçen gün ciddileşiyor.

Geçtiğimiz günlerde iPhone 8’e uygun olduğu iddia edilen ekran koruyucunun çıkmasının ardından şimdi de iPhone 8 kılıfını Olixar firmasından gördük. Firma, çıkmasına az bir süre kalan cihazların aksesuarlarını sayfasında göstermesiyle ünlenmiş olmasına rağmen, bunu daha önce hiç bu kadar erken yapmamıştı. Bildiğiniz üzere iPhone 8, Eylül ayında Apple tarafından tanıtılacak.

Firmanın açıklamasına göre bu kılıf tasarımları, Uzakdoğu’daki tanıdıklar aracılığıyla elde edilen çizimler üzerinden üretilmiş. Firma, kılıf için ön siparişler almaya başlamış bile. İşte o kılıfa ait görseller:

Apple tarafında ise şimdiye kadar süregelen cihazlar hakkındaki sızıntıları önleme çabası hep Asya’daki üretim hattına yönelikti. Ancak yeni bilgilere göre Asya’dan çok Apple’ın Amerika’daki kampüslerinden bilgi sızdırıldığı ortaya çıktı.