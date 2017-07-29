iPhone 8'in Kutu İçi Belgeleri Çerçevesiz Ekranı Gösteriyor!

iPhone 8'in sızan belgelerinde, cihazın sim giriş yeri gösteriliyor ve bu sayede de nasıl bir tasarıma sahip olduğu hakkında fikir sahibi olabiliyoruz.

IPhone 8'in yeni bir görüntüsü, cihazın tasarımını doğrular nitelikte ve Slashleaks vasıtasıyla bugün Weibo'da ortaya çıktı. Ortaya çıkan belge, kullanıcıları SIM kartlarını nasıl takmaları gerektiğini gösteriyor. Ancak bu belgedeki en önemli nokta, uzun bir süredir tartışmaları devam eden tasarım. Cihazın belgelerinde gözüken resimden yola çıkarak, önceki dedikoduların yanlış olamayabileceğini görüyoruz.

Ortaya çıkan iPhone 8 sızıntısı, iPhone 8'in önde gelen dedikodularını mümkün olan her şekilde doğruluyor. Cihazın en-boy oranı 18:9, güç düğmesi uzamış gibi görünüyor ve elbette çerçevesiz ekranı görüyoruz.

Yine de görselin kesinlikle doğru olup olmadığı konusunda kuşkular bulunuyor. Çünkü en son iPhone 7'de böyle bir belgeye rastlamıştık ve iPhone 7'nin SIM kartını anlatan belgenin düzenlenmiş hali olabilir. Ancak ne kadar dikkatli bakılsa da fotoğrafta herhangi bir düzenleme gözükmüyor. Aşağıdan iPhone 7'nin görselini görebilirsiniz.

Sızıntı doğruluk payı bulunuyor. Herhangi bir düzenleme bulunmuyorsa ve görsel doğruysa, bu bir iPhone için şimdiye kadarki en eskiye dayanan sızıntı olabilir. Böyle sızıntılar genellikle cihazlar tanıtılıncaya kadar devam eder.

Siz ne dersiniz, beklediğiniz tasarım bu mu? Yorumlarınızı bizimle paylaşın.