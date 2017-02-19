iPhone 8'in Sızdırılmasını Engelleyen Kılıf Sızdı!

Apple, iPhone 8'in sızdırılmasını engellemek için prototip modellerde kılıf kullanınca cihazı sızdırmaya çalışanlar bu kez sızıntıları engelleyen kılıfı sızdırdı.

Bugüne kadar Apple, Samsung ya da LG fark etmeden her markanın yeni telefonuyla ilgili sızıntı haberlerini aldık hatta Samsung Galaxy S8 ve LG G6 modellerini tam anlamıyla daha tanıtılmadan nasıl olacağını biliyoruz. Genellikle bu durum Apple için de geçerli oluyor ancak Apple, bu sefer sızıntılara karşı ilginç bir yöntem geliştirmiş.

Şu anda tasarım haricinde sadece mühendislik amacıyla prototipi üretilen iPhone 8 modellerinin sızıntısının önüne geçmek isteyen Apple, çareyi prototip telefonları belli olmayacak bir kılıfın içine sımsıkı hapsetmekte bulmuş. Hal böyle olunca da telefon yerine telefonun sızdırılmaması için kullanılan kılıf da sızdırılmış oldu. :)

Sonny Dickson tarafından paylaşılan bilgiye göre Apple, iPhone 8'in sızdırılmaması için bu tarz bir önlem alıyor ve sarı bantlar sayesinde cihazın kılıfının açılıp açılmadığını kolaylıkla anlayabiliyor. Hatırlayacak olursanız iPhone 7'nin nasıl olacağını daha tanıtılmadan 6 ay önce öğrenmiştik, bu da demek oluyor ki iPhone 8'i görmemize pek de zaman kalmadı.