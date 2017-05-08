iPhone 8'ın Suyu Kaynadı: Apple Bekleyenleri Kızdırabilir!

Apple'ın yükselttiği beklentileri tam anlamıyla karşılayamayacağına dair raporlar yayımlanıyor. Firmanın yeni amirali hakkındaki birkaç tercihi ise fanatiklerini kızdırabilir.

Bu yıl gerçek bir iPhone senesi değil, iPhone söylentilerinin senesi olmaya devam ediyor. Apple’ın telefonun tanımını değiştirdiği serinin 10. yılındayız ve firma bu sebeple ortaya iddialı bir ürün koymak istiyor. En azından iPhone 6’nın ardından pek fazla değişiklikle çıkarmadığı iPhone 7 ile aldığı tepkiler de söz konusu. Aylardır süren bekleyişin devam etmesi ve söylentilere artık Tim Cook’un bile dahil olması, iyice heyecanlandıran bir detaydı:

Sızan konsept iPhone 8 tasarımlarının hepsi de yeni modelde fantastik özelliklerin bulunacağını gösteriyor. Ekran altına gömülü TouchID ve kamera gibi özellikleri için çalışan Apple’ın söz konusu tasarımları gerçekleştirmesi durumunda bekletmesi çok normal. Ancak bazı analistler durumun pek böyle olmadığı konusunda ısrarcı. Önceki konseptlere nazaran Samsung’un yeni çıkan amiraline çok benzeyen bir ön panel tasarımınının geleceği yönündeki iddialar artmaya başladı. 9to5Mac sitesinin haberine göre ön panelin alt ve üst çerçeveleri aynen yerinde kalacak ve planladığı gibi Touch ID gene ekrana gömülü olacak:

Ayrıca kablosuz şarj teknolojisi için epey geciken Apple’ın iPhone 8 gövsdesinde bunu mümkün kılmak için metal gövdeden cam gövdeye geçeceği söyleniyor. Yerinde bir tercih olacağını söylememek elde değil, Samsung bu konu S8 modelleri ile beraber resmen devrim yarattı.

iPhone 8'in önceki raporlardaki %30 daha büyük kapasiteli L şeklinde bir batarya ve çift arka kamera ile geleceği yönündeki söylentiler yeni raporlarda da doğrulanıyor. Üretim aşamasında yeni batarya teknolojisinin cihaz başına 75-80 dolarlık ekstra masraf çıkarması, cihazın 1000 dolar üzerine çıkacağına dair önemli bir gösterge. 3.5 mm’lik kulalık girişini tarih etmek konusunda Apple’ın ısrarı devam edecek ve cihaz kutusunda bir AirPods kablosuz kulaklıkla gelecek.

Piyasaya ayrı bir ürün olarak çıkışından bu yana AirPods, büyük bir arz sorunu ile karşı karşıya. Elbette zamanla kaboları ortadan kaldırmak doğru bir tercih ancak firma, bu konuda biraz aceleci davranarak elinde kalan kulaklıkları iPhone 8 kutusunda sunacak ve büyük bir lojistik sorunla baş etmek zorunda kalacak.

Apple anlaşılan o ki sakin değil ve aceleci tavrı yeni cihazına yansıyacak gibi. Umarız yükselttikleri beklenti, kullanıcıların fiyat/performans açısından beklentilerini karşılamasını sağlar. Zira zaten cep yakan iPhone fiyatlarının ABD’de 1000 dolar barajını aşması, ülkemizde 5000 TL barajının aşılması demek.

Gelen tüm haberleri sıcağı sıcağına sunmaya devam edeceğiz, takipte kalın :)