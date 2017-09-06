iPhone 8'in Tanıtılacağı Dev Ofisten Drone Görüntüleri!

Apple serinin 10. yıl dönümü bitmeden yeni bir iPhone modelini nihayet tanıtacak. Firma, etkinliğin düzenleneceği dev Steve Jobs Salonu’undan etkileyici bir video paylaştı.

Teknoloji dünyasının katma değeri en yüksek firması Apple, iPhone serisinin son üyesini tanıtacak. 2007 yılında o zamanlar hayatta olan efsanevi liderleri Steve Jobs’un adını yaşatacak salonda görücüye çıkacak iPhone 8, sevenlerini şimdiden heyecanlandırıyor.

İnşaatına geçtiğimiz yıl başlanan ve dairesel mimarisiyle gösleri kamaştıran yeni Apple ofisinde bulunan 1000 koltuklu salonun davetlilerle ve basın mensuplarıyla dolması bekleniyor. Drone’lar aracılığıyla çekilen görüntülerde, artık nihai şekline ulaşmak üzere olan dev yapıya ofis demek biraz zor olsa gerek. Bu sebepten dolayı kendisine Apple Park deniyor:

12 Eylül’de gerçekleştirilecek etkinlik öncesi Steve Jobs Salonundaki hazırlıklar son sürat devam ediyor. Bir diğer ilginç detaysa dev salonun, bu mükemmel yapının altında yer alması. Salonun içine dair ayrıntılı görüntüler göremesek de, tanıtımın oldukça duygu yüklü bir şekilde gerçekleşeceğini söylemek zor değil.

Her ne kadar bugünlerini borçlu oldukları Steve Jobs’u kaybetseler de geleneklerine sahip çıkan Apple yöneticileri, iPhone 8’in tanıtımında Jobs’un koltuğunda oturan Tim Cook’u görevlendirdiler.

2007 yılında ilk modeli tanıtılan iPhone serisi bugüne kadar dünya çapında en çok satan akıllı telefon serisi olma başarısını sürdürüyor. Dişli rakibi Samsung karşısında ezici bir üstünlük sağlamak isteyen Apple, bakalım beklentileri karşılayacak mı? Bunu hep birlikte göreceğiz.