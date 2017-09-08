12 Eylül 2017’de gerçekleşecek büyük erkinlik öncesi Apple Park’taki çalışmalar hızlandı. Sır gibi saklanan ve etkinliğin merkezi olacak Steve Jobs Salonu’undan gizli çekilmiş görüntüler internete düştü: Burada bir koltuk 14.000 TL!

Apple, 10. yılını doldurduğu iPHone serisinin son kahramanını 12 Eylül’de görücüye çıkartacak. Kaliforniya eyaletinde inşa edilen dev Apple Park ofisinin yer altında, Steve Jobs Salonu’unda gerçekleşecek etkinliğin detayları sır gibi saklanıyor. Yüksek güvenlik önlemleri altında, öyle herkesin girip çıkamadığı bir ortamda devam eden hazırlıklara ilişkin çekilen gizli görüntüler, sonunda internete sızdı.

İlk fotoğraf geçtiğimiz temmuz ayının sonlarında çekilmiş. Salondaki deri koltukların hazırlanışını gösteriyor:

Teyit edilmemeiş bir bilgi olsa da Apple’ın her koltuğa bir priz yerleştirdiği anlaşılıyor. Böylece katılımcılar, tanıtım esnasında cihazlarını rahatça kullanıp şarj edebilecekler. Bloomberg’den gelen haberlere göre söz konusu koltuklardan her birinin Apple’a maliyeti tam 14.000 dolar! Şaka değil, gerçek!

Sıradaki fotoğraf, dev Apple Park kampüsünün tam ortasında bulunan yer altındaki salonun girişine ait:

Sızan diğer fotoğraflarda ise Apple CEO’su Tim Cook’un iPhone 8 ile çıkacağı sahne ve diğer koltuklar var:

Apple Park ofisinin yapım çalışmaları yaklaşık bir yıldır devam ediyor, ancak Steve Jobs Salonu’ndaki çalışmaların tamamlandığı söyleniyor. Apple ise basın mensuplarına bir iPhone, bir Apple Watch ve bir Apple TV modellerine ilişkin 12 Eylül tarihli davetiyeleri göndermiş bile. Detaylar elimize ulaştıkça sizlere bildirmeye devam edeceğiz, takipte kalın :)