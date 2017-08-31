iPhone 8'in Tanıtım ve Satış Tarihleri Kesinleşti!

Daha önce ortaya çıkardığı isabetli sızıntılarla tanınan Benjamin Geskin, O2'ye iPhone 8 satış tarihini onaylattığını iddia etti.

Geçtiğimiz günlerde Dow Jones, Apple’ın 12 Eylül’de iPhone 7S, iPhone 7S Plus ve iPhone 8’i tanıtacağını belirtmişti. Bu tarihe bakılarak Apple’ın 15 Eylül’de ön siparişleri açması, 22 Eylül’de de genel satışa başlaması bekleniyordu.

Bu tahminler, Apple’ın geçtiğimiz yıllardaki tanıtım ve satış tarihlerine bakılarak yapıldı. Benjamin Geskin, bunun bir tahminden fazlası olduğunu ve O2’ye (İngiltere’de bir telekomünikasyon, internet ve finans şirketi) 22 Eylül’de satışların başlayacağını onaylattığını iddia etti.

Eğer bu tarihler doğruysa Apple hayranlarının merakla beklediği iPhone 8’e kavuşma süreci şu şekilde ilerleyecek:

12 Eylül 2017 Salı | Apple’ın iPhone Lansmanı

15 Eylül 2017 Cuma | Yeni iPhone’ların Ön Siparişe Açılması

22 Eylül 2017 Cuma | Yeni iPhone’ların Satışına Başlanması