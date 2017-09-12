iPhone 8’in Tanıtımından Önce iPhone 7’sini Satan Satana!

Apple’ın bugün duyuracağı iPhone 8 ve X modellerinden önce bazı kullanıcılar, iPhone 7’sini satmaya başladılar bile.

Apple bugün çok önemli duyurular gerçekleştirecek fakat bir yandan da ikinci el telefon pazarında ciddi bir hareketlilik yaşanıyor. Yeni iPhone’u satın almak için vatandaşlar, ellerindeki iPhone 6 ve iPhone 7’yi elden çıkarmaya başladılar. İstanbul Sirkeci’deki Doğubank İş Hanı’na giden Sözcü ekibi, buradaki telefon piyasasının nabzını tuttu.

Buradaki satıcılardan elde edilen bilgilere göre vatandaşlar, iPhone 6 serisini 1300 TL’den, iPhone 7 modellerini ise versiyonlarına göre 2200 ila 2500 TL’den satıyorlar. Esnaf ise bu modelleri (iPhone 6 için) 1500 TL ve (iPhone 7 serisi) 2400 - 2700 TL arasında satıyor.

İkinci el telefon satışı yapan 15 yıllık esnaf Cem Tente, Apple ürünlerinin rakiplerine oranla en az değer kaybeden cihazlar olduğunu belirtiyor. Tente, bu durumla ilgili şunları söyledi: “İkinci el telefon piyasası son günlerde bayağı hareketlendi. Vatandaşın ekmek alacak parası yok ama cebinde bir iPhone var. Bence toplum olarak gösterişe meraklı olduğumuzdan böyleyiz. Ben Türkiye’yi şöyle değerlendiriyorum burası tam bir telefon çöplüğü ve herkes gösteriş için en iyisi bende olsun istiyor.”

Bir diğer esnaf Atakan Bulut ise Çin’den ve Vietnam’dan gelen telefonlara uygulanan gümrük vergilerinden dolayı bir şekilde ülkeye sokulan ürünlere olan rağbetin daha fazla olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: “Vatandaş sıfır telefon almak istiyor ama şuan elimizde istedikleri şekilde sıfır telefon çok az, müşteri istediğini bulamayınca pazardaki diğer esnafa gidiyor ve ondan satın alıyor. bu durumdan dolayıda bizim işlerimiz çok düştü.”