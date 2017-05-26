iPhone 8'in Tüm Tasarım Bilgilerini Açığa Çıkaran Kılıf!

iPhone 8 için tasarlanan kılıf Alibaba'da yayınlandı. Yeni kılıfın özellikleri ile iPhone'un eski modelleri kıyaslandığında önemli detaylar ortaya çıktı.

iPhone 8’in tanıtılmasına daha aylarca zaman var. Telefonun hangi özelliklerle ve tasarımla geleceğini bilemiyoruz, ancak bazı üçüncü parti firmalar iPhone 8’e göre ürün çıkarmaya başladılar bile. Alibaba’da ortaya çıkan iPhone 8 kılıfı, eski modeller ile karşılaştırıldığında farkını ortaya koyuyor.

iPhone 8 için satışa sunulan tasarım, iPhone 7 ve iPhone 7 Plus’ın yanında durduğunda kendi farkını hissettiriyor. iPhone 7’den biraz daha büyük olmasının yanında iPhone 7 Plus’dan ise küçük kalan iPhone 8, tek modelle mi yoksa bir büyük ve bir de küçük modelle mi çıkacak, ne yazık ki bilinmiyor.

iPhone 8 kılıfı, telefonun özellikle arka tasarımını net bir şekilde gözler önüne seriyor. Kılıfın arkasında, dikey yerleştirilmiş bir kameranın dışında başka bir şey yer almıyor. Bu da telefonun parmak izi okuyucusunun arkada olmayacağını akıllara getiriyor.

Yayınlanan kılıf, iPhone 8’in iPhone 7 ve iPhone 7 Plus’tan daha kalın olacağını gösteriyor. Burada önemli olan nokta, böyle bir kalınlıla birlikte ne gibi özelliklerin geleceği. Telefonun kalın olması, başta batarya olmak üzere birçok donanımın önünü açabilir. Kılıf, telefonun ebatlarını 138.3x67.1x7.1mm boyutlarında olduğu bilgisini veriyor.

Ses düğmeleri, güç düğmesi ve diğer bağlantı noktaları, genel olarak bazı küçük değişikliklerle iPhone 7’ye benziyor. Düğmelerin arasındaki boşluklar dışında birçok şey aynı.

Bu tasarımın, firmanın içinden sağlam yerlerden gelen bilgilerle mi, yoksa medyadan çıkan haberlerle mi yapıldığı bilinmiyor. Bunun için önümüzdeki ayları beklemek gerekiyor.