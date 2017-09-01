iPhone 8 Yüz Tanıma Teknolojisiyle Dillerden Düşmüyor!

Yaşadığımız gezegenin en büyük elması Apple, iPhone serisinin 10. yılında çıkartacağı 8. cihazda bir çok devrimsel özelliği bir araya getirecek. Ancak yeni nesil yüz tanıma teknolojisi gibi birkaç adım sayesinde firma, rakiplerine adeta şah çekiyor.

Artık iPhone 8’e sayılı günler kaldı ve Apple her ne kadar sır gibi saklasa da yeni cihazın birçok detayını net olmasa da biliyoruz. En azından nasıl görüneceği en net bilgiler arasında. Dev şirket, devrim yaratacak yeni bir telefon çıkartarak pazarda çoktan öne geçen rakiplerine çelme takmak istiyor. 12 Eylül'de düzenlenecek bir etkinlikte iPhone 8'i görecek olmamız haliyle heyecan yaratıyor.

iPhone serisinin vazgeçilmez özelliklerinden Home, tuşu artık cihaz gövdesinde kendine yer bulamıyor. Çünkü kenardan kenara ekran yapmak farklı güvenlik seçeneklerine geçiş yapmayı şart koşuyor. Haliyle ön kamerasını olabildiğince kaliteli yapan Apple, yeni nesil yüz tanıma teknolojisi ile epey konuşulacağa benziyor.

Bundan sonra iPhone 8 kullanıcıları bir şifre ya da desen kullanmak yerine, cihazlarına bakarak kilitlerini açacaklar. Burada araya girip “E bunu zaten yaptılar, yeni bir şey değil ki” demek isteyenleriniz olacaktır. Onlar için bir dipnot: Cihazı deneyimleyen kurumların yazdıkları raporlarda, iPhone 8’in yüz tanıma teknolojisinden “ticari olarak daha önce denenmemiş ve kesinlikle kendi sınıfını yaratacak bir özellik” olarak bahsediliyor.

Samsung’un Galaxy S8 ile birlikte getirdiği yüz tanıma teknoljisi kaliteli bir fotoğraf ile aldatılabiliyorken, Apple’ın bu konuda sağlam bir adım atması ortalığı kızıştıracaktır. Ancak dikkat etmesinde fayda var, çünkü yüz tanıma teknolojileri iyi çalışmadıkları zaman işlevsizdirler.

Ayrca Apple’ın 3B yüz tanıma sensörü ve telefonun sizi zifiri karanlıkta tanımasını sağlayan kızıl ötesi algılayıcı, yüz tanıma teknolojisini “yeni nesil” yapan birkaç önemli detay. Bu hamleyi Apple’ın ilk dokunmatik ekranlı telefonu ürettiği zamana benzetebiliriz. Umarız firma, tüketicilerine ve bizlere büyük bir hüsran yaşatmaz.