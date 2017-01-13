iPhone 8, IP68 Sertifikası ile Geliyor

iPhone 8 ve Samsung Galaxy S8’in IP68 sertifikasına sahip olacağı söylenirken Samsung’un Galaxy J serisi telefonlarını da suya karşı dayanıklı hale getirebileceği iddia ediliyor.

The Korea Herald’ın haberine göre, çeşitli kaynaklar, iPhone 8 ve Samsung Galaxy S8’in IP68 sertifikasına sahip olacağını söyledi. Samsung Galaxy S7, zaten bu sertifikaya sahip olsa da, Apple’ın son olarak piyasaya sürdüğü iPhone 7 ve iPhone 7 Plus, IP67 sertifikasına sahip. IP67 ile IP68 arasındaki fark ise IP68’in suya karşı daha fazla dayanıklılık anlamına gelmesidir. IP67 sertifikasına sahip cihazlar, 1 metreye kadar olan suda 30 dakika kalabilirken IP68 sertifikasına sahip cihazlar, 1,5 metreye kadar olan suda 30 dakika kalabiliyorlar.

Samsung’un geçtiğimiz günlerde duyurduğu 2017 model Galaxy A3, Galaxy A5 ve Galaxy A7 telefonları da IP68 özelliğine sahip. The Korea Herald’ın iddiasına göre, Samsung, Galaxy J serisi telefonlarında da suya karşı dayanıklılık özelliğine yer verebilir. Bir başka Güney Koreli telefon üreticisi LG de, CES 2017’de IP68 sertifikasına sahip XCalibur adlı orta seviye telefonunu tanıtmıştı. Şirketin MWC 2017’de tanıtacağı yeni amiral gemisi LG G6’nın da suya karşı dayanıklı olacağı iddia ediliyor.