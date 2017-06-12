iPhone 8, 7S ve 7S Plus'ın Ön ve Arka Panelleri Sızdırıldı!

Apple baya baya üç farklı iPhone modeliyle geliyor!

Bildiğiniz gibi son haftalarda mobil cihaz sektörüne bomba gibi düşen ve gelen sızıntılar ile her geçen gün doğruluğu giderek kanıtlanan bir iddia mevcut; Apple, Eylül ayında sadece iPhone 8'i değil, ayrıca iPhone 7S ile 7S Plus'ı da tanıtacak.

Bu konuda Apple cephesi, her söylentiye karşı olduğu gibi sessizliğini korusa da gelen sızıntılar bitmek bilmiyor. Şimdi ise bu sızıntılar arasına oldukça sağlam bir yenisi daha eklenmiş durumda.

Yukarıda gördüğünüz görseller, bir Reddit kullanıcısı tarafından sızdırılmış görseller. Görsellere göz attığımızda sol baştaki iki cihazın sırayıla 7S ve 7S Plus olacağı anlaşılmakta (tıpkı iPhone 7 ve 7 Plus'ta olduğu gibi birince Plus modelinde çift kamera mevcut). En sağdaki modele baktığımızda ise iPhone 8, 7 Plus'ın aksine dik şekikdeki çift kamera tasarımı ile kendini hemen belli ediyor. Özellikle farklı kamera tasarımı, uzun süredir iPhone 8 ile ilgili yapılan bütün sızıntılarda da bu şekildeydi.

Şahsi fikrimi söylemek gerekirse şu zamana kadar yeni iPhone'lara yönelik yapılan en net sızıntılardan biri bu görseller olabilir. Ve Eylül ayı için artık yavaş yavaş 3 farklı iPhone modeli beklemeye başlamakta fayda var.