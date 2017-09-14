iPhone 8, 8 Plus ve X'un Diğer Ülkelerdeki Fiyatları

Artık yeni iPhone modellerini en ince detaylarına kadar biliyoruz, hatta fiyatını bile. Fakat bu yalnızca ABD için geçerliydi. Bildiğiniz gibi iPhone 8’in başlangıç fiyatı 699 dolardan, iPhone x’un ise 999 dolardan itibaren başlıyordu.
Bu fiyatı Türkiye’ye uyarladığımızda, vergiler vs derken aslında pek de karamsar değildik. Fakat aşağıda göreceğiniz ülke bazlı fiyatlar, gözümüzü epeyce korkuttu. Zira bazı ülkelerde iPhone X’un fiyatı 1600 dolarlara dayanmış durumda. Şimdilik Türkiye fiyatını bir kenara bırakarak yeni iPhone’ların bazı ülkelerde hangi fiyatlarda satışa sunulacağına bir bakalım:
Kanada
- iPhone 8 : 929 dolar
- iPhone 8 Plus : 1059 dolar
- iPhone X : 1319 dolar
Almanya
- iPhone 8 : 799 euro
- iPhone 8 Plus : 909 euro
- iPhone X : 1149 euro
Fransa + İspanya
- iPhone 8 : 809 euro
- iPhone 8 Plus : 919 euro
- iPhone X : 1159 euro
İtalya
- iPhone 8 : 839 euro
- iPhone 8 Plus : 949 euro
- iPhone X : 1189 euro
Avustralya
- iPhone 8 : 1079 dolar
- iPhone 8 Plus : 1229 dolar
- iPhone X : 1579 dolar
Rusya
- iPhone 8 : 1038 dolar
- iPhone 8 Plus : 1125 dolar
- iPhone X : 1385 dolar
Bu arada Apple'ın yeni iPhone'larının lansmanını canlı olarak aktardığımız videonun tamamını aşağıdan izleyebilirsiniz.