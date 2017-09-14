iPhone 8, 8 Plus ve X'un Diğer Ülkelerdeki Fiyatları

Apple’ın yeni iPhone modellerinin tanıtımı sırasında ABD’deki fiyatlar açıklanmıştı. Peki diğer ülkelerde durum ne

Artık yeni iPhone modellerini en ince detaylarına kadar biliyoruz, hatta fiyatını bile. Fakat bu yalnızca ABD için geçerliydi. Bildiğiniz gibi iPhone 8’in başlangıç fiyatı 699 dolardan, iPhone x’un ise 999 dolardan itibaren başlıyordu.

Bu fiyatı Türkiye’ye uyarladığımızda, vergiler vs derken aslında pek de karamsar değildik. Fakat aşağıda göreceğiniz ülke bazlı fiyatlar, gözümüzü epeyce korkuttu. Zira bazı ülkelerde iPhone X’un fiyatı 1600 dolarlara dayanmış durumda. Şimdilik Türkiye fiyatını bir kenara bırakarak yeni iPhone’ların bazı ülkelerde hangi fiyatlarda satışa sunulacağına bir bakalım:

Kanada

iPhone 8 : 929 dolar

iPhone 8 Plus : 1059 dolar

iPhone X : 1319 dolar

Almanya

iPhone 8 : 799 euro

iPhone 8 Plus : 909 euro

iPhone X : 1149 euro

Fransa + İspanya

iPhone 8 : 809 euro

iPhone 8 Plus : 919 euro

iPhone X : 1159 euro

İtalya

iPhone 8 : 839 euro

iPhone 8 Plus : 949 euro

iPhone X : 1189 euro

Avustralya

iPhone 8 : 1079 dolar

iPhone 8 Plus : 1229 dolar

iPhone X : 1579 dolar

Rusya

iPhone 8 : 1038 dolar

iPhone 8 Plus : 1125 dolar

iPhone X : 1385 dolar

Bu arada Apple'ın yeni iPhone'larının lansmanını canlı olarak aktardığımız videonun tamamını aşağıdan izleyebilirsiniz.