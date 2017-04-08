Apple, kavisli ekran jokerini iPhone 8'de kullanmaya hazırlanıyor. Ekranların üreticisi ise Apple'ın bir numaralı rakibi.

Mobil cihaz sektöründe zirve yarışının en kuvvetli iki adayı olan ve sektörde sürekli karşı karşıya gelen Apple ile Samsung, buna rağmen iş alışverişe geldiğinde gayet de başarılı şekilde ortak adımlar atabilen iki firma olarak karşımıza çıkıyor.

Hatta buna en güzel örneklerden biri, Apple'ın merakla beklenen yeni amiral gemisi cihazı iPhone 8 olabilir.

Kısa bir süre önce yeni amiral gemisi cihazları Galaxy S8 ve S8+'ı tanıtan Samsung, yaz aylarında bu kez Note 8 ile karşımıza çıkacak. Fakat Güney Koreli şirket, bu iki cihazının yıl içindeki en büyük rakibi olacak telefonun ekranını bizzat kendi üretiyor. Evet yanlış okumadınız; iPhone 82'lerin ekranı Samsung tarafından üretilecek.

İşte bu bağlamda Asya merkezli araştırma şirketi IHS Markit'ten gelen bilgilere göre, Apple yeni iPhone'u için tam 70 milyon adet kavisli OLED ekran sipariş etmiş durumda. Ve Samsung, talepte olası bir artışı göz önünde bulundurarak Apple için 95 milyon OLED üretimine çoktan başlamış durumda.

Samsung Display ile yapılan 9 milyar dolarlık bir anlaşma ile kavisli OLED panellerini iki yıl boyunca Güney Koreli şirkete ürettirecek olan Apple, bu yıl için Samsung'un 70 ile 95 milyon adet arası kavisli OLED ekran alacak. Apple'ın da bir yılda ortalama 200 milyon adet iPhone sattığı göz önüne alınırsa, 2017'de üretilecek iPhone 8'lerin %30'unda kavisli OLED ekran olacak varsayımında bulunabiliriz.

Kavisli ekranların Samsung'un Galaxy cihazlarında olduğu gibi ekstra özellikler sunma amacıyla mı tercih edileceği, yoksa sadece görsel estetik amacı ile atılacak bir adım mı olacağı konusu henüz soru işareti.