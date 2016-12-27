Samsung Fanlarının Bile “Böyle Çıksa Kesin Alırım” Diyeceği Touch Barlı iPhone 8 Konsepti!

Apple’ın MacBook Pro lansmanıyla tanıttığı Touch Bar teknolojisi, yayınlanan konsepte göre iPhone 8’de ana ekran tuşu yerine geçebilir.

Apple’ın çok konuşulan yeni MacBook Pro modeli, son günlerde eleştiri odağı olsa da özellikle Touch Bar teknolojisi bir farklılık olarak göze çarpmakta. Son olarak iPhone tarafında ise ana ekran tuşunu kaldırarak yerine MacBookların track pad tarafındaki taptic engine adı verilen sisteme geçiş yapan Apple, beklentilere göre yeni iPhone’da hiç ana ekran tuşu kullanmayacak.

Ortaya çıkan söylentiler, beklentiler ve tasarımcılın kendi yaratıcılığı ışığında hazırlanan iPhone 8 konsept videosu ise gerçekten takdire şayan bir çalışma ortaya çıktı. MacBook Pro’nun Touch Bar’ını iPhone’a entegre eden Apple Designer isimli YouTube kanalı, telefona bunun yanı sıra Thunderbolt 3 teknolojisi ile Type-C bağlantısı, 40Gb/s veri transfer hızı ve pek tabiki hızlı şarj desteğini öngörmekte.

Tasarımsal olarak iPhone 7 Plus’a oldukça benzeyen i8 tasarımı, çok daha ince bir iPhone görünümünde olduğu dikkatlerden kaçmıyor. Sağ alt köşeye konumlandırılan Touch ID ile parmak izi desteğini sürdüren konsept, Touch Bar ile ana ekran, çoklu işlemler, Siri ve Apple Pay gibi noktalarda katkı sağlayacak.

Klavyenin emoji kısmını da bu Touch Bar’a taşıyan i8 konsepti, MacBook Pro’daki Touch Bar’ın, aynı zamanda arama cevaplama ve reddetme seçeneklerinin de buraya taşınmasıyla net bir şekilde mobile indirgenmiş hali olacak gibi.