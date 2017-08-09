iPhone 8, LCD ve OLED Ekranlı Modellerle Birlikte Geliyor!

iPhone 8 için yayınlanan yeni bir rapora göre ikisi LCD ekranlı olacak şekilde üç farklı iPhone modeli piyasaya sunulacak. Telefon renk olarak da 3 farklı seçenekle piyasaya çıkacak.

KGI Securities Eylül ayında duyurulması beklenen iPhone’un nasıl geleceği hakkında çok önemli bilgiler geldi. KGI’ın yayınladığı yeni bir rapora göre Apple’ın üç yeni iPhone modeliyle çıkacağı öngörülüyor. Bu modeller 4.7 inç LCD, 5.5 inç LCD ve 5.8 inç OLED olacak. Anlayacağınız iPhone 8’lerde yalnızca OLED ekran olamayabilir. İlginin OLED ekrana ait olacağı düşünülse de daha uygun bir iPhone 8 almak isteyenler için LCD ekranlar da satışa sunulacak.

Ayrıca KGI’ın raporuna göre iPhone’larda stok sıkıntısı yaşanabilir. Birçok kişi OLED ekrana sahip bir iPhone’u tercih ederse piyasada bu telefonları bulmak çok daha zor olacak gibi duruyor.

Rapora göre piyasaya 45 - 50 milyon civarında OLED ekranlı telefon çıkacak. Bu cihazlarla birlikte 35 - 38 milyon civarında 4.7 inç LCD ekrana sahip telefon ve 18 - 20 milyon civarında 5.5 inç LCD ekranlı telefon olacağı açıklandı. Normal olarak en pahalı telefonu OLED ekranlı telefon olacak Apple’ın buna rağmen en büyük satışı buradan yapacağı düşünülüyor.

3 Farklı Renk

iPhone 8’lerle birlikte 3 rengin gelmesi bekleniyor. Siyah, gümüş ve altın renklerini sunarak nispeten çok az renk tercihi sunan Apple, ilerleyen dönemlerde yeni renkler çıkartabilir.

Hızlı ve Kablosuz Şarj

KGI’ın raporuna göre üç yeni iPhone modeli de USB-C desteği ile gelecek. Bu da cihazın hızlı şarja sahip olacağını gösteriyor. Bununla birlikte kablosuz şarj özelliği de sunacak Apple, bu özelliği kullanıcılarına opsiyonel olarak sunacak. Anlayacağınız eğer telefonunuzu kablosuz şarj etmek istiyorsanız, tahminen birkaç yüz doları gözden çıkarmanız lazım.

Telefon hakkında gelen bilgiler bu şekilde. Sizce iPhone’un LCD ekranlı modeli ile OLED ekranlı modeli arasında uçuk bir fiyat farkı olur mu? Yorumlarınızı bekliyoruz.