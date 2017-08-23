iPhone 8'in 512GB Depolama Alanı ile Geleceği İddia Edildi!

Çin'den gelen iddialara göre Apple, iPhone 8'in depolama alanını büyüterek 512GB'a çıkaracak.

Çin’in sosyal medya platformu Weibo’da ortaya atılan bir iddiaya göre iPhone 8, 64GB, 256GB ve 512GB olmak üzere üç farklı depolama seçeneği ve 3GB RAM ile gelecek.

Paylaşılan görselde SanDisk’in iPhone 8 için ürettiği 64GB NAND depolama alanı görülüyor. 256GB depolama birimlerini de yine SanDisk’in üreteceği söyleniyor. Toshiba da Apple’a 64 ve 256 GB’lık birimler üretecek. Samsung ve SK Hynix’in ise 512GB depolama birimlerini üreteceği iddia edildi.

SanDisk, Apple için ilk defa NAND depolama birimleri üretiyor. Samsung, SK Hynix ve Toshiba ise daha önce Apple’a tedarikçilik yapmışlardı. Daha önceki sızıntılar, Apple’ın iPhone 8 için 64GB, 128GB ve 256GB depolama alanları üreteceğini söylüyordu. Fakat yeni gelen bilgiler teknoloji devinin depolama alanını genişletmek istediğini gösteriyor.

KGI Securities analisti Ming-Chi Kuo, iPhone 7S’de 2GB RAM, iPhone 7S Plus ve iPhone 8’de ise 3GB RAM olacağını söyledi. Kuo, RAM kapasitesinin arttırılmamasına karşın DRAM aktarım hızının %10-15 iyileşeceğini, bu nedenle geçtiğimiz yıl tanıtılan cihazlara göre performansın artacağını belirtti.