iPhone 8'in arka kamerasında yer alacak 3D algılayıcı sayesinde AR özelliklerinin önü açılıyor.

iPhone’un 10. senesine özel olarak çıkacak iPhone 8 telefonlarının nasıl olacağını tam olarak bilmiyoruz, ancak cihazın üst düzey özelliklerle gelmesini bekliyoruz. Yeni cihazlarla birlikte AR(Artırılmış Gerçeklik) teknolojisine odaklanmak isteyen Apple, bu uğurda adımlar atmaya başladı. Fast Company’nin açıklamasına göre iPhone 8’lerde AR ve diğer kamera teknolojilerine yardımcı olması için arka kameralarında 3D algılayıcı bulunacak.

Yayınlanan raporda Apple’ın 3D lazer sistem algılayıcısının iPhone 8’ler için daha iyi derinlik bilgisi sunacağı belirtiliyor. Mekanla etkileşimin çok önemli olduğu ARKit uygulamalarında hassasiyeti artırmaya yardımcı olacak bu teknoloji, tüm bu başarılı özelliklerinin yanında “fotoğraf için daha doğru bir otofokus” sunacak.

iPhone’un 10. yılı şerefine VCSEL lazer sistemi kullanacağı söylenen Apple’ın bu şekilde piyasadaki telefon kameralarını ikiye katlaması düşünülüyor. Bilmeyenleriniz için VCSEL, ışığın sensörden hedefe gidip oradan tekrar geri döndüğü süreyi hesaplayarak TOF(Time of Flight) ölçümünü yaptığı teknolojidir. Cihaz bu sayede hangi nesnenin nerede olduğunu daha rahat algılayabilir.

Telefonun arka kamerasında çalışacak 3D algılayıcının ne gibi işlemler yapacağını ilerleyen günlerde göreceğiz. Sizce bu özelliğe sahip bir kamera iPhone 8’de bulunacak mı?