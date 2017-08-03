iPhone 8, Note 8 ve V30'un Boyutlarını Karşılaştırdık

Çıkışına kısa bir zaman kala elimizdeki sızıntılarla yılın ikinci yarısına damga vuracak amiral gemilerinin boyutlarını karşılaştırdık.

Amiral gemisi telefonlar için oldukça hareketli bir periyoda girmek üzereyiz. 3 hafta sonra geçtiğimiz yılın hayal kırıklığını unutturmak isteyen Samsung Galaxy Note 8, 4 hafta sonra LG V30 ve bir aydan biraz daha uzun süre sonra yılın en merak edilen telefonu iPhone 8 tanıtılacak.

Yılın ikinci yarısına damga vuracak bu üç telefona ait elimizde pek çok sızıntı mevcut. Apple, HomePod yazılımıyla iPhone 8'e ait pek çok bilgiyi vermiş oldu. V30 ve Note 8'in de oldukça fazla sızıntısı çıktığı söylenebilir. Bu üç telefonun da boyutlarını bilgiler resmi olmasa da bildiğimizi söyleyebiliriz. Madem biliyoruz, o halde bir ekran ve tasarım karşılaştırması yapabiliriz.

Aralarından en küçük ekrana 5.8 inç ile iPhone 8 sahip. Lg V30 ise 6 inçlik ekranla ikinci sırada. Galaxy Note 8, 6.3 inçlik ekranıyla bu yılın en büyük ekranlı amiral gemisi olacak gibi duruyor.

iPhone 8'in üst kısmındaki kamera ve ahize girintisi diğerlerinde yok. V30 ve Note 8'in ekranlarında kıvrım var, V30'da bu kıvrım biraz daha fazla.

Aralarından en incesi V30, yalnızca 7.4 milimetre kalınlığında. iPhone 8 de neredeyse aynı, yalnızca 7.5 milimetre. Note 8 rakiplerine göre biraz daha kalın gibi duruyor; 8.5 milimetre.

En boy kıyaslamasını yaptığımızda Note 8, büyük ekranının da etkisiyle en yüksek değerleri gösteriyor. iPhone 8 ise hem ekranının daha küçük olması hem de kompakt tasarımıyla en küçük telefon olarak öne çıkıyor.