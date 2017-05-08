Apple yüksek fiyatlandırmanın karşılığını bu kez verecek gibi gözüküyor. Ortaya çıkan yeni raporlarda iki yeni geliştirme söylentilere dahil oldu.

Apple’ın şu sıralar canla başla çalıştığı iPhone 8 hakkında o kadar çok haber çıkıyor ve söylenti dolaşıyor ki, arap saçına dönen dünya teknoloji medyası içinden yeni cihaz hakkında en tutarlı bilgilere ulaşmak için genelde firmalara yakın isimlerin ya da tecrübeli analistlerin ağzından çıkacaklara bakarız. Bir önceki haberimizde iPhone 8’in beklenenden biraz daha farklı geleceğine dair yeni bir rapora yer vermiştik:

Ortaya çıkan iki yeni detay daha var: Geliştirilmiş streo hoparlörler ve daha fazla su yalıtımı. Elbette bu iki özelliği firmaların her yeni telefonunda geliştirmesi gerektiğini söylemek mümkün, yani doğal olan bir gelişimin iPhone 8 gibi bir cihazda göze batmasına gerek yok. Ancak Apple gene kendine has olanı yapıp cihazda ahize görevi gören üst kulaklığı aynı zamanda ses geliştirmeleri için kullanmaya devam edecek gibi görünüyor. Streo efekti için ekstra bir hoparlör olarak çalışan kulaklık iPhone 8’de de aynı işleve devam edecek, fakat biraz daha iyileştirilmiş olacak.

OLED ekrana sahip iPhone 8'in küçük çerçeveleri olacağını göz önüne alarak, ses etkinliğinin arttırılacak olması önemli bir başarıyı beraberinde getirebilir.

iPhone 7’nin su geçirmezlik üzerine sahip olduğu IP67 sertifikası su dayanıklılığı konusunda ikinci derece sertifikasyondur. Samsung’un Galaxy S8 modelleri ile IP68 sertifikasını alması Apple'a yerinde bir misilleme olmuş ve firmayı daha su geçirmez bir telefon üretme konusunda zorlamış anlaşılan.

Aynı zamanda Apple'ın AirPods'ları iPhone 8 ile kutulayacağı iddia ediliyor, ancak Bluetooth kulaklık setlerinin yüksek fiyatından dolayı bu durum çok olası değil. Analistler ayrıca, iPhone 8'in diğer raporlarına paralel olarak; çerçeveleri olmayan, 5.85 inçlik uçtan uca OLED ekrana sahip olacağını tahmin ediyorlar. Apple’ın yeni tasarımda Galaxy S8’e çok benzeyen bir telefon üreteceği yönündeki iddialar gittikçe artmaya başladı.