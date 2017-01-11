iPhone 8, Paslanmaz Çelik Kasa ve Tamamen Cam Bir Tasarıma Sahip Olabilir!

Apple’ın Foxconn ile ortaklığını sonlandırdığı ve iPhone 8 için paslanmaz çelik kasa sipariş ettiği iddia ediliyor.

Apple’ın sıradaki amiral gemisi iPhone 8 ile ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı. Tayvanlı medya kuruluşu DigiTimes’ın ismini gizli tuttuğu bazı kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Apple, tedarikçisi Foxconn ile olan iş ortaklığını sonlandırdı ve Jabil adlı firmayla anlaşarak paslanmaz çelik telefon kasalarının üretimi için sipariş verdi.

Bununla birlikte son çıkan haberler, iPhone 8’in tamamen cam bir gövdeye sahip olacağını işaret ediyor. Ayrıca yeni iPhone’un 4,7 inç, 5 inç ve 5,5 inç boyutunda üç farklı modelinin olacağı söyleniyor. Bu üç farklı modelden birinin OLED ekran, diğer ikisinin ise standart LCD ekran barındıracağı iddia edilirken telefonun kablosuz şarj desteğiyle birlikte geleceği söylentileri de mevcut.

Apple, son olarak paslanmaz çelik kasaları iPhone 4S’te kullanmıştı. Fakat şirket, iPhone 4S’ten sonraki telefonların kasalarında alüminyum kullanmayı tercih etti.