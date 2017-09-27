iPhone 8 Plus ile Galaxy Note 8 Hız Testinde Karşı Karşıya!

SuperSaf TV kanalı, rekorları alt üst eden A11 işlemcisinden gücünü alan iPhone 8 Plus ile en güçlü Android telefon olan Galaxy Note 8'i uygulamalı bir hız testine soktu.

Apple’ın iki hafta kadar önce iPhone lansmanında tanıttığı A11 Bionic işlemcisinin ne kadar güçlü olduğunu daha önce yapılan testlerde zaten görmüştük. Hatta öyle ki 2017 model MacBook Pro ile Benchmark testlerinde kafa kafaya puanlar alıyordu. Android telefonlarda kullanılan en güçlü işlemciler, A11 Bionic işlemcisinin yanına bile yaklaşamıyordu.

Rakamlar iyidir, hoştur fakat pratikte işler genelde farklıdır. Bu nedenle YouTube kanalı SuperSaf TV, A11 Bionic işlemcisinden gücünü alan iPhone 8 Plus ile şu anda en güçlü Android telefon konumunda bulunan Galaxy Note 8’i bir uygulama hız testine soktu.

SuperSaf TV, hangi telefonunun hangi uygulamayı ne kadar hızlı açtığını ölçme gereği duymadı. Yalnızca iki telefonu da masanın üzerine koydu ve önceden belirlediği uygulamaları sırası ile iki tur açtı. A11 Bionic işlemcisinin daha hızlı olduğu açık bir şekilde görülebiliyor.

Fakat tek başına işlemci yeterli değildir. Galaxy Note 8, bunu açık bir şekilde belli ediyor. İlk turda uygulamalar iPhone 8 Plus’ta hızlı bir şekilde açılıyor. Fakat ikinci turda Galaxy Note 8 RAM kapasitesinin önemini göstererek uygulamaları daha hızlı açmaya başlıyor. Daha doğru bir tabirle Note 8, uygulamayı kaldığı yerden devam ettirirken iPhone 8 Plus, yeniden açmak zorunda kalıyor.

Sonuç olarak Benchmark testlerinde olduğu gibi A11 Bionic işlemcisi şu anda bariz bir şekilde en güçlü işlemci. Fakat bu demek değil ki A11 Bionic işlemcisi kullanan iPhone’lar en güçlü akıllı telefonlar. Tüm donanım ve yazılım birleştiğinde elde ettiğimiz sonuç, tek bir donanımın performansından daha önemlidir.